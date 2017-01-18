Маркес: Сперва Чавес-младший должен победить свой вес, а затем уже Альвареса
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес поделился мнением относительно предстоящего поединка между его соотечественниками Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Бой пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV). По мнению Маркеса, первым соперником
«Важно то, как
Я думаю, что вес будет первым соперником, которого
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