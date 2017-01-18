Маркес: Сперва Чавес-младший должен победить свой вес, а затем уже Альвареса

Бой пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV). По мнению Маркеса, первым соперником Чавеса-младшего будет вес, а уже потом сам «Канело».

«Важно то, как Чавес-младший будет гонять вес и сохранит ли при этом форму. Для «Канело» это не будет большой работой — уложиться в лимит до 164,5 фунта. А вот для Чавеса это станет серьезной задачей. Посмотрим, как он это сделает и будет ли слаб в бою против «Канело», который имеет преимущество в плане бокса.

Я думаю, что вес будет первым соперником, которого Чавес-младший должен победить. Он должен быть дисциплинированным и тренироваться изо дня в день. Я думаю, что если он будет упорно тренироваться и иметь строгую диету, то у него не будет никаких проблем с весом, — цитирует Маркеса BoxingScene.com.