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https://sport.mail.ru/news/boxing/28465701/
18 января 2017, 11:28 | Бокс | Vesti.kz

Маркес: Сперва Чавес-младший должен победить свой вес, а затем уже Альвареса

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес поделился мнением относительно предстоящего поединка между его соотечественниками Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Бой пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV). По мнению Маркеса, первым соперником Чавеса-младшего будет вес, а уже потом сам «Канело».

«Важно то, как Чавес-младший будет гонять вес и сохранит ли при этом форму. Для «Канело» это не будет большой работой — уложиться в лимит до 164,5 фунта. А вот для Чавеса это станет серьезной задачей. Посмотрим, как он это сделает и будет ли слаб в бою против «Канело», который имеет преимущество в плане бокса.

Я думаю, что вес будет первым соперником, которого Чавес-младший должен победить. Он должен быть дисциплинированным и тренироваться изо дня в день. Я думаю, что если он будет упорно тренироваться и иметь строгую диету, то у него не будет никаких проблем с весом, — цитирует Маркеса BoxingScene.com.

Ранее Чавес-младший рассказал, что за каждый лишний фунт в бою с Альваресом его оштрафуют на миллион долларов. Также в контракте есть пункт о реванше.
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