Видеоклип Майка Тайсона собрал на YouTube более 420 тысяч просмотров за сутки
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Видеоклип, снятый на рэп-композицию легендарного боксера Майка Тайсона, собрал на YouTube более 420 тысяч просмотров за сутки.
«If You Show Up» является диссом на рэпера Soulja Boy. Сутью дисса является высказывание или показывание в тексте неуважения со стороны одного рэпера к другому. Сообщается, что между двумя исполнителями (Крисом Брауном и Soulja Boy) возник конфликт, который они намерены уладить на ринге. Ожидается, что трехраундовый бой состоится в марте.
Тайсон в данном конфликте выступает на стороне Брауна и готовит исполнителя к предстоящему бою. Промоутером и организатором боя, а также тренером Soulja Boy является другой знаменитый боксер Флойд
В тексте «If You Show Up» Тайсон, обращаясь к Soulja Boy, заявляет: «Я слышал, ты много пишешь в Instagram, но социальные сети не сделают из тебя человека… Я Майк Тайсон, и ты почувствуешь мой гнев. Я бог ринга, самый величайший. Soulja Boy, ты не сможешь тягаться с Крисом Брауном».
За сутки видеоклип на официальном канале Тайсона в YouTube посмотрели более 420 тысяч человек.
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