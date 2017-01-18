Видеоклип Майка Тайсона собрал на YouTube более 420 тысяч просмотров за сутки

«If You Show Up» является диссом на рэпера Soulja Boy. Сутью дисса является высказывание или показывание в тексте неуважения со стороны одного рэпера к другому. Сообщается, что между двумя исполнителями (Крисом Брауном и Soulja Boy) возник конфликт, который они намерены уладить на ринге. Ожидается, что трехраундовый бой состоится в марте.

Тайсон в данном конфликте выступает на стороне Брауна и готовит исполнителя к предстоящему бою. Промоутером и организатором боя, а также тренером Soulja Boy является другой знаменитый боксер Флойд Мэйуэзер-младший.

В тексте «If You Show Up» Тайсон, обращаясь к Soulja Boy, заявляет: «Я слышал, ты много пишешь в Instagram, но социальные сети не сделают из тебя человека… Я Майк Тайсон, и ты почувствуешь мой гнев. Я бог ринга, самый величайший. Soulja Boy, ты не сможешь тягаться с Крисом Брауном».

За сутки видеоклип на официальном канале Тайсона в YouTube посмотрели более 420 тысяч человек.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tpLlhh8LL8g?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>