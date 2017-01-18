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https://sport.mail.ru/news/boxing/28465400/
18 января 2017, 11:08 | Бокс | Sports.kz

Elitesportsny.com: В бою Головкин — Джейкобс полетят бомбы

Американский сайт Elitesportsny.com в своем превью к поединку Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом отметил высокий потенциал данного сражения двух нокаутеров, пишет Sports.kz.

Американский сайт Elitesportsny.com в своем <span class=error>превью</span> к поединку Геннадия <span class=error>Головкина</span> с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом отметил высокий потенциал данного сражения двух <span class=error>нокаутеров</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Это бой между двумя лучшими средневесами в боксе и учитывая, что на двоих у них 62 нокаута, вряд ли и этот поединок пройдет всю дистанцию. Головкин, которого все включают в число ТОП-5 pound-for-pound, нокаутировал 23 соперника кряду. Он имеет наивысший процент нокаутов среди всех чемпионов мира в среднем весе в истории бокса. Наиболее значимыми его победами являются «виктории» над Келлом Бруком, Давидом Лемье и Мартином Мюрреем. Тем не менее, 18 марта он встретится со своим тяжелейшим оппонентом.

Карьера Джейкобса взяла быстрый старт, и бруклинский боксер выиграл 22 из 23 своих поединков. В мае 2011 ему была диагностирована остеосаркома, одна из форм рака кости, сделавшая его временно парализованным. Прежде чем ему был дан зеленый свет на продолжение карьеры, он прошел терапию и реабилитацию. Дэниэл вернулся на ринг в октябре 2012 и нокаутировал в первом раунде Джоша Лютерана. С тех пор он выиграл еще девять боев, которые привели его к крупнейшей в его карьере схватке — с Геннадием Головкиным.

Головкин является фаворитом, но никто не списывает Джейкобса со счетов. Этот поединок имеет потенциал стать лучшим боем года. Бомбы полетят со стартового гонга, — написано на сайте.

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