Elitesportsny.com: В бою Головкин — Джейкобс полетят бомбы
Американский сайт Elitesportsny.com в своем превью к поединку Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом отметил высокий потенциал данного сражения двух нокаутеров, пишет Sports.kz.
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«Это бой между двумя лучшими средневесами в боксе и учитывая, что на двоих у них 62 нокаута, вряд ли и этот поединок пройдет всю дистанцию. Головкин, которого все включают в число ТОП-5
Карьера Джейкобса взяла быстрый старт, и бруклинский боксер выиграл 22 из 23 своих поединков. В мае 2011 ему была диагностирована остеосаркома, одна из форм рака кости, сделавшая его временно парализованным. Прежде чем ему был дан зеленый свет на продолжение карьеры, он прошел терапию и реабилитацию. Дэниэл вернулся на ринг в октябре 2012 и нокаутировал в первом раунде Джоша Лютерана. С тех пор он выиграл еще девять боев, которые привели его к крупнейшей в его карьере схватке — с Геннадием Головкиным.
Головкин является фаворитом, но никто не списывает Джейкобса со счетов. Этот поединок имеет потенциал стать лучшим боем года. Бомбы полетят со стартового гонга, — написано на сайте.
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