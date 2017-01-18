Промоутер Паркера ведёт переговоры с командой Уайлдера об объединительном бое
Дэвид Хиггинс, директор промоутерской компании Duco Events, ведущей дела чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефа Паркера, рассказал о том, что участвует в переговорах с промоутерами чемпиона WBC Деонтея Уайлдера об организации объединительного поединка.
«Мы читали правила WBO и знаем, что если они санкционируют объединительный бой, то обязательная защита может быть отодвинута… Этот поединок должен произойти. Вопрос не в том состоится ли он, а в том когда? Мы общались с Элом Хэймоном (советник Уайлдера. — Прим. “Чемпионата”) и сошлись в том, что отсутствие объединительных поединков вредит супертяжёлому дивизиону», — приводит слова Хиггинса BoxingScene.
На 25 февраля у Уайлдера запланирована свободная защита титула в бою с поляком Анджеем Вавжиком.
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