Тренер: Джейкобс устроит Головкину настоящий хаос в ринге
Тренер «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) Андре Розье выразил уверенность в победе своего подопечного в предстоящем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
«Джейкобс верит в свои способности. Он может принять этот вызов и добиться победы. Во время боя физическое преимущество Джейкобса будет более очевидным.
Джейкобс сможет использовать свой размах рук и работу ног, чтобы создать настоящий хаос в ринге. Это боксерский поединок, и вы увидите лучшее в исполнении обоих бойцов. Я знаю, с чем ему предстоит иметь дело в этот вечер, и он с этим справится, — цитирует Розье Boxingnews24.com.
Ранее тренер напомнил, что только три человека сумели избежать нокаута от Джейкобса. Розье добавил, что 18 марта броня Головкина будет разрушена, и казахстанец не сможет «уронить» американского боксера.
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