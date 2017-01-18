Тренер: Джейкобс устроит Головкину настоящий хаос в ринге

«Джейкобс верит в свои способности. Он может принять этот вызов и добиться победы. Во время боя физическое преимущество Джейкобса будет более очевидным.

Джейкобс сможет использовать свой размах рук и работу ног, чтобы создать настоящий хаос в ринге. Это боксерский поединок, и вы увидите лучшее в исполнении обоих бойцов. Я знаю, с чем ему предстоит иметь дело в этот вечер, и он с этим справится, — цитирует Розье Boxingnews24.com.

Ранее тренер напомнил, что только три человека сумели избежать нокаута от Джейкобса. Розье добавил, что 18 марта броня Головкина будет разрушена, и казахстанец не сможет «уронить» американского боксера.