Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28464519/
18 января 2017, 10:31 | Бокс | Vesti.kz

Тренер: Джейкобс устроит Головкину настоящий хаос в ринге

Тренер «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) Андре Розье выразил уверенность в победе своего подопечного в предстоящем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

«Джейкобс верит в свои способности. Он может принять этот вызов и добиться победы. Во время боя физическое преимущество Джейкобса будет более очевидным.

Джейкобс сможет использовать свой размах рук и работу ног, чтобы создать настоящий хаос в ринге. Это боксерский поединок, и вы увидите лучшее в исполнении обоих бойцов. Я знаю, с чем ему предстоит иметь дело в этот вечер, и он с этим справится, — цитирует Розье Boxingnews24.com.

Ранее тренер напомнил, что только три человека сумели избежать нокаута от Джейкобса. Розье добавил, что 18 марта броня Головкина будет разрушена, и казахстанец не сможет «уронить» американского боксера.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Поединок Гонсалес — Вангек официально добавлен в PPV-шоу Головкин — Джейкобс

Поединок Гонсалес — Вангек официально добавлен в PPV-шоу Головкин — Джейкобс

Чемпион WBC в первом легчайшем весе 29-летний никарагуанец Роман Гонсалес в своем следующем поединке проведет обязательную защиту пояса. Его соперником станет 30-летний нокаутер Висаксил Вангек из Таиланда.
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Букмекеры сделали прогноз на полуфинал Мемориала Гранаткина Греция - Казахстан

Джейкобс устроит Головкину настоящий хаос в ринге - тренер

Головкину надо показать свой лучший бокс, ведь он дерется со зверем из Бруклина - фанат Джейкобса