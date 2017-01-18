BoxingGego.com: Победа Головкина над Джейкобсом повлияет на распределение доходов от боя с Канело?

«Golden Boy Promotions предложила команде Головкина 15 миллионов долларов за бой с Канело плюс небольшой процент от PPV. Справедливо ли это или GGG нужно соглашаться только на процентное распределение доходов? Если Канело — фаворит, то, например, 70/30 или 60/40. Кроме того, повлияет ли победа Головкина над номером два в среднем весе — Дэниэлом Джейкобсом — на изменение условий переговоров с Канело?» — пишет BoxingGego.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксёров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договорённость.