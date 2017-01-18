Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28464485/
18 января 2017, 10:17 | Бокс | Sports.kz

BoxingGego.com: Победа Головкина над Джейкобсом повлияет на распределение доходов от боя с Канело?

Инстаграм популярного сайта о боксе BoxingGego.com поделился мнением о финансовой стороне потенциального боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Инстаграм</span> популярного сайта о боксе BoxingGego.com поделился мнением о финансовой стороне потенциального боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Саулем</span> Альваресом <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Golden Boy Promotions предложила команде Головкина 15 миллионов долларов за бой с Канело плюс небольшой процент от PPV. Справедливо ли это или GGG нужно соглашаться только на процентное распределение доходов? Если Канело — фаворит, то, например, 70/30 или 60/40. Кроме того, повлияет ли победа Головкина над номером два в среднем весе — Дэниэлом Джейкобсом — на изменение условий переговоров с Канело?» — пишет BoxingGego.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксёров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договорённость.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Обладатель недостающего Головкину пояса намекнул на завершение карьеры

Дмитрий Шомко: «Из Казахстана очень тяжело получить предложение в европейский ТОП-чемпионат»

Почему у боя Головкин - Альварес мало шансов состояться