BoxingGego.com: Победа Головкина над Джейкобсом повлияет на распределение доходов от боя с Канело?
Инстаграм популярного сайта о боксе BoxingGego.com поделился мнением о финансовой стороне потенциального боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Golden Boy Promotions предложила команде Головкина 15 миллионов долларов за бой с Канело плюс небольшой процент от PPV. Справедливо ли это или GGG нужно соглашаться только на процентное распределение доходов? Если Канело — фаворит, то, например, 70/30 или 60/40. Кроме того, повлияет ли победа Головкина над номером два в среднем весе — Дэниэлом Джейкобсом — на изменение условий переговоров с Канело?» — пишет BoxingGego.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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