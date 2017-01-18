Хусаинов готовится к бою в Канаде

Еще в ноябре 2016 года в штаб-квартире WBA (Всемирной боксерской ассоциации) состоялись торги по поводу организации боя между казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), владеющим поясом WBA (Regular) в первом тяжелом весе, и «временным» чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО). Торги выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинского боксера. Ожидалось, что бой состоится в США 11 февраля, но до поединка осталось меньше месяца, а официальной информации о нем так и не появилось.