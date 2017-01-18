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https://sport.mail.ru/news/boxing/28464277/
18 января 2017, 10:01 | Бокс | Sports.kz

Хусаинов готовится к бою в Канаде

25-летний казахстанский проспект Аблайхан Хусаинов готовится к своему пятому поединку на профессиональном ринге, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

25-летний казахстанский проспект Аблайхан <span class=error>Хусаинов</span> готовится к своему пятому поединку на профессиональном ринге сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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28 января в Квебеке (Канада) Хусаинов проведет 6-раундовый бой в легком весе против мексиканца Оскара Мейя (8−1−1, 3КО).

Всего на счету казахстанского боксера 4 победы (3КО) в 4-х проведенных поединках на профи-ринге.

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Шуменов: Дортикос попросил WBA перенести бой, но на это нет права. Контракт уже подписан

Еще в ноябре 2016 года в штаб-квартире WBA (Всемирной боксерской ассоциации) состоялись торги по поводу организации боя между казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), владеющим поясом WBA (Regular) в первом тяжелом весе, и «временным» чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО). Торги выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинского боксера. Ожидалось, что бой состоится в США 11 февраля, но до поединка осталось меньше месяца, а официальной информации о нем так и не появилось.
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