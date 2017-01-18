Хусаинов готовится к бою в Канаде
25-летний казахстанский проспект Аблайхан Хусаинов готовится к своему пятому поединку на профессиональном ринге, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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28 января в Квебеке (Канада) Хусаинов проведет 6-раундовый бой в легком весе против мексиканца Оскара Мейя (8−1−1, 3КО).
Всего на счету казахстанского боксера 4 победы (3КО) в 4-х проведенных поединках на
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