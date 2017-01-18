Шуменов: Дортикос попросил WBA перенести бой, но на это нет права. Контракт уже подписан
Еще в ноябре 2016 года в
штаб-квартире WBA (Всемирной боксерской ассоциации) состоялись торги по поводу организации боя между казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), владеющим поясом WBA (Regular) в первом тяжелом весе, и «временным» чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО). Торги выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинского боксера. Ожидалось, что бой состоится в США 11 февраля, но до поединка осталось меньше месяца, а официальной информации о нем так и не появилось.
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Видимо, что-то случилось...
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За разъяснением ситуации корреспондент Vesti.kz обратился к самому Шуменову, который рассказал, почему все еще не известно точно, когда он снова выйдет на ринг.
— Бейбут, как обстоит ситуация с вашим боем против Дортикоса? Так, авторитетный портал BoxRec вообще убрал этот поединок из числа запланированных.
— Как вы знаете, состоялись торги. По их правилам бой должен быть организован в течение 90 дней. Когда кубинская сторона выиграла торги, они мне отправили контракт на 11 февраля. Бой должен был пройти в Майами. И буквально
Контракт на бой уже был подписан, я вел подготовку к бою, поэтому мои юристы сейчас давят на WBA и кубинскую сторону, чтобы они выплатили мне мой гонорар. Для меня это финансовый ущерб, я уже сколько готовлюсь, несу расходы на поединок, запланированный на 11 февраля в Майами. И плюс еще
— Какие еще варианты для проведения боя?
— Хочу обсудить с Хэймоном. 28 января в
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