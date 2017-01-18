Шуменов: Дортикос попросил WBA перенести бой, но на это нет права. Контракт уже подписан

За разъяснением ситуации корреспондент Vesti.kz обратился к самому Шуменову, который рассказал, почему все еще не известно точно, когда он снова выйдет на ринг.

— Бейбут, как обстоит ситуация с вашим боем против Дортикоса? Так, авторитетный портал BoxRec вообще убрал этот поединок из числа запланированных.

— Как вы знаете, состоялись торги. По их правилам бой должен быть организован в течение 90 дней. Когда кубинская сторона выиграла торги, они мне отправили контракт на 11 февраля. Бой должен был пройти в Майами. И буквально четыре-пять дней назад представители Дортикоса отправили запрос в WBA, чтобы продлить дату. Но так как бой должен пройти в течение 90 дней, они не имеют право менять дату. Нет причин, чтобы это сделать. Причиной для переноса боя в таком случае могут стать какие-то стихийные бедствия, например, землетрясение, или пожар, что-то подобное. Но просто так они не имеют права дату менять.

Контракт на бой уже был подписан, я вел подготовку к бою, поэтому мои юристы сейчас давят на WBA и кубинскую сторону, чтобы они выплатили мне мой гонорар. Для меня это финансовый ущерб, я уже сколько готовлюсь, несу расходы на поединок, запланированный на 11 февраля в Майами. И плюс еще из-за этого инцидента моя карьера сейчас в паузе находится. Вообще я готов драться уже с сентября 2016-го года. Были разбирательства насчет боя с Лебедевым, потом было вынесено решение, чтобы я вышел против Дортикоса, и я уже готов к бою в любой момент, в любое время, в любом месте. Сегодня, надеюсь, обсудим ситуацию с моим менеджером Элом Хэймоном.

— Какие еще варианты для проведения боя?