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https://sport.mail.ru/news/boxing/28463812/
18 января 2017, 9:31 | Бокс | Vesti.kz

Шуменов: Дортикос попросил WBA перенести бой, но на это нет права. Контракт уже подписан

Еще в ноябре 2016 года в штаб-квартире WBA (Всемирной боксерской ассоциации) состоялись торги по поводу организации боя между казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), владеющим поясом WBA (Regular) в первом тяжелом весе, и «временным» чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО). Торги выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинского боксера. Ожидалось, что бой состоится в США 11 февраля, но до поединка осталось меньше месяца, а официальной информации о нем так и не появилось.

Еще в ноябре 2016 года в <nobr>штаб-квартире</nobr> WBA (Всемирной боксерской ассоциации) состоялись торги по поводу организации боя между <span class=error>казахстанцем</span> <span class=error>Бейбутом</span> <span class=error>Шуменовым</span> (17−2 11 КО) владеющим поясом WBA (Regular) в первом тяжелом весе и временным чемпионом WBA кубинцем <span class=error>Юниером</span> <span class=error>Дортикосом</span> (21−0 20 КО). Торги выиграла компания Caribbean Promotions представляющая интересы кубинского боксера. Ожидалось что бой состоится в США 11 февраля но до поединка осталось меньше месяца а официальной информации о нем так и не появилось. Увеличить
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За разъяснением ситуации корреспондент Vesti.kz обратился к самому Шуменову, который рассказал, почему все еще не известно точно, когда он снова выйдет на ринг.

— Бейбут, как обстоит ситуация с вашим боем против Дортикоса? Так, авторитетный портал BoxRec вообще убрал этот поединок из числа запланированных.

— Как вы знаете, состоялись торги. По их правилам бой должен быть организован в течение 90 дней. Когда кубинская сторона выиграла торги, они мне отправили контракт на 11 февраля. Бой должен был пройти в Майами. И буквально четыре-пять дней назад представители Дортикоса отправили запрос в WBA, чтобы продлить дату. Но так как бой должен пройти в течение 90 дней, они не имеют право менять дату. Нет причин, чтобы это сделать. Причиной для переноса боя в таком случае могут стать какие-то стихийные бедствия, например, землетрясение, или пожар, что-то подобное. Но просто так они не имеют права дату менять.

Контракт на бой уже был подписан, я вел подготовку к бою, поэтому мои юристы сейчас давят на WBA и кубинскую сторону, чтобы они выплатили мне мой гонорар. Для меня это финансовый ущерб, я уже сколько готовлюсь, несу расходы на поединок, запланированный на 11 февраля в Майами. И плюс еще из-за этого инцидента моя карьера сейчас в паузе находится. Вообще я готов драться уже с сентября 2016-го года. Были разбирательства насчет боя с Лебедевым, потом было вынесено решение, чтобы я вышел против Дортикоса, и я уже готов к бою в любой момент, в любое время, в любом месте. Сегодня, надеюсь, обсудим ситуацию с моим менеджером Элом Хэймоном.

— Какие еще варианты для проведения боя?

— Хочу обсудить с Хэймоном. 28 января в Лас-Вегасе будет шоу, может туда меня поставит. Чтобы не позже февраля. А то тяжело постоянно поддерживать форму, не выходя на ринг. WBA сейчас, конечно, не сможет помочь кубинской стороне, так как это уже против правил, дату поменять не могут. И права на проведение поединка перейдут на TGB Promotions, которую Эл Хэймон использовал на этих торгах. Вот теперь мне нужно срочно обсудить с Элом Хэймоном, насколько быстро он может организовать мой поединок с Дортикосом.

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