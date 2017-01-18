Тренер Джейкобса верит в его преимущество над Головкиным
Тренер Дэниэла Джейкобса Андре Розье надеется, что его подопечный будет владеть преимуществом на ринге во время поединка с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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«Он верит в свои способности. Он может принять этот вызов и добиться победы. Во время боя физическое преимущество Джейкобса будет более очевидным. Он сможет использовать свой размах и работу ног, чтобы создать настоящее разрушение в ринге. Все же это боксерский матч и вы увидите лучшее в исполнении обоих бойцов. Я знаю, с чем ему предстоит иметь дело в этот вечер, и он с этим справится», — цитирует Розье Boxingnews24.com.
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