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18 января 2017, 9:08 | Бокс | Sports.kz

Тренер Джейкобса верит в его преимущество над Головкиным

Тренер Дэниэла Джейкобса Андре Розье надеется, что его подопечный будет владеть преимуществом на ринге во время поединка с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

Тренер <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса <span class=error>Андре</span> <span class=error>Розье</span> надеется что его подопечный будет владеть преимуществом на ринге во время поединка с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Он верит в свои способности. Он может принять этот вызов и добиться победы. Во время боя физическое преимущество Джейкобса будет более очевидным. Он сможет использовать свой размах и работу ног, чтобы создать настоящее разрушение в ринге. Все же это боксерский матч и вы увидите лучшее в исполнении обоих бойцов. Я знаю, с чем ему предстоит иметь дело в этот вечер, и он с этим справится», — цитирует Розье Boxingnews24.com.

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