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https://sport.mail.ru/news/boxing/28463385/
18 января 2017, 8:30 | Бокс | Vesti.kz

Спекуляции о бое Головкин — Альварес назвали новой версией эпопеи Мейвезер — Пакьяо

Популярный спортивный портал Bleacher Report составил список главных спекуляций в боксе на 2017 год, куда вошел бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).

Организация боя века затянулась на <nobr>пять-шесть</nobr> лет. Увеличить
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Изначально их поединок мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. В итоге, в прошлом году «Канело» дрался с Амиром Ханом и Лиамом Смитом, а Головкин нокаутировал Доминика Уэйда и Келла Брука.

Тем не менее, у Головкина и «Канело» имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре этого года. Однако Bleacher Report называет все эти разговоры «вымыслом», которые могут повторить эпопею с боем Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо, организация которого затянулась на пять-шесть лет.

«На 2017 у обоих наметились интересные поединки. Головкин в марте встретится с Дэниэлом Джейкобсом, по-настоящему вторым боксером в дивизионе, который уступает только GGG. Альварес в мае проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Циники отметят, что Альварес дерется с Чавесом в 164 фунтах, отказавшись от поединка с Головкиным в 160. Но вряд ли «Канело» можно осуждать за этот бой. Битва с сыном легенды на праздник Cinco de Mayo станет большим событием.

Теперь спекуляции ведутся о возможной встрече GGG и Канело в сентябре. В прошлом ноябре вице-президент Golden Boy Эрик Гомес сказал, что бой все еще в силе на этот месяц. Но этот поединок уже стал новой версией эпопеи Мейвезер — Пакьяо. Пока контракт официально подписан, этот бой можно считать вымыслом, — говорится в заметке.

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