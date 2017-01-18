Спекуляции о бое Головкин - Альварес назвали новой версией эпопеи Мейвезер - Пакьяо

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Изначально их поединок мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. В итоге, в прошлом году «Канело» дрался с Амиром Ханом и Лиамом Смитом, а Головкин нокаутировал Доминика Уэйда и Келла Брука.

Тем не менее, у Головкина и «Канело» имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре этого года. Однако Bleacher Report называет все эти разговоры «вымыслом», которые могут повторить эпопею с боем Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо, организация которого затянулась на пять-шесть лет.

«На 2017 у обоих наметились интересные поединки. Головкин в марте встретится с Дэниэлом Джейкобсом, по-настоящему вторым боксером в дивизионе, который уступает только GGG. Альварес в мае проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Циники отметят, что Альварес дерется с Чавесом в 164 фунтах, отказавшись от поединка с Головкиным в 160. Но вряд ли «Канело» можно осуждать за этот бой. Битва с сыном легенды на праздник Cinco de Mayo станет большим событием.