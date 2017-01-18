Спекуляции о бое Головкин — Альварес назвали новой версией эпопеи Мейвезер — Пакьяо
Популярный спортивный портал Bleacher Report составил список главных спекуляций в боксе на 2017 год, куда вошел бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).
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Изначально их поединок мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. В итоге, в прошлом году «Канело» дрался с Амиром Ханом и Лиамом Смитом, а Головкин нокаутировал Доминика Уэйда и Келла Брука.
Тем не менее, у Головкина и «Канело» имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре этого года. Однако Bleacher Report называет все эти разговоры «вымыслом», которые могут повторить эпопею с боем Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо, организация которого затянулась на
«На 2017 у обоих наметились интересные поединки. Головкин в марте встретится с Дэниэлом Джейкобсом,
Циники отметят, что Альварес дерется с Чавесом в 164 фунтах, отказавшись от поединка с Головкиным в 160. Но вряд ли «Канело» можно осуждать за этот бой. Битва с сыном легенды на праздник Cinco de Mayo станет большим событием.
Теперь спекуляции ведутся о возможной встрече GGG и Канело в сентябре. В прошлом ноябре
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