Джейкобс: Я удивлю публику, которая думает, что для Головкина это будет быстрый бой или очередной нокаут

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«Люди думаю, что я просто нокаутер. Но в основе моего фундамента лежит любительский бокс, где я научился правильно бить и не пропускать удары. Бой с Головкиным очень важен для меня, поскольку многие люди еще не видели всех моих качеств, и на кону стоит многое.

Думаю, я удивлю публику, которая думает, что это будет просто очередной нокаут или быстрый бой. Но внутри меня есть что-то большее, истинная выдержка, которую я смогу продемонстрировать. Для меня это захватывающий момент. Это действительно удача, что у меня появилась такая возможность, — заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.

Ранее американец отметил, что он не намерен повторять ошибок других боксеров, которые ранее выходили на ринг против Головкина. Также Джейкобс рассказал о своем преимуществе перед GGG, а также назвал ключевой момент, который позволит ему добиться победы.