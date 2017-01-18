Джейкобс: Я удивлю публику, которая думает, что для Головкина это будет быстрый бой или очередной нокаут
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе, пообещал удивить публику в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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«Люди думаю, что я просто нокаутер. Но в основе моего фундамента лежит любительский бокс, где я научился правильно бить и не пропускать удары. Бой с Головкиным очень важен для меня, поскольку многие люди еще не видели всех моих качеств, и на кону стоит многое.
Думаю, я удивлю публику, которая думает, что это будет просто очередной нокаут или быстрый бой. Но внутри меня есть
Ранее американец отметил, что он не намерен повторять ошибок других боксеров, которые ранее выходили на ринг против Головкина. Также Джейкобс рассказал о своем преимуществе перед GGG, а также назвал ключевой момент, который позволит ему добиться победы.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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