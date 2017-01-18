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https://sport.mail.ru/news/boxing/28462897/
18 января 2017, 8:28 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Я удивлю публику, которая думает, что для Головкина это будет быстрый бой или очередной нокаут

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе, пообещал удивить публику в бою с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).

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«Люди думаю, что я просто нокаутер. Но в основе моего фундамента лежит любительский бокс, где я научился правильно бить и не пропускать удары. Бой с Головкиным очень важен для меня, поскольку многие люди еще не видели всех моих качеств, и на кону стоит многое.

Думаю, я удивлю публику, которая думает, что это будет просто очередной нокаут или быстрый бой. Но внутри меня есть что-то большее, истинная выдержка, которую я смогу продемонстрировать. Для меня это захватывающий момент. Это действительно удача, что у меня появилась такая возможность, — заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.

Ранее американец отметил, что он не намерен повторять ошибок других боксеров, которые ранее выходили на ринг против Головкина. Также Джейкобс рассказал о своем преимуществе перед GGG, а также назвал ключевой момент, который позволит ему добиться победы.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций (PPV), а в Казахстане транслировать вечер бокса будут «Казахстан» и KazSport.

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