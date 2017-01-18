Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28462777/
18 января 2017, 8:27 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер: Победитель боя Головкин — Джейкобс станет лучшим средневесом и упрочит свой статус суперзвезды

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер заявил, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы заполучить бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Он добавил что оба боксера хотят доказать что являются лучшими. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Изначально их поединок должен был состояться в декабре прошлого года, однако стороны не успели договориться и перенесли его на начало 2017-го. В итоге боксеры встретятся 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

«Была проделана большая работы, чтобы устроить этот бой, но никогда не было вопроса, хочет ли этого каждый из боксеров. Оба парня хотели доказать, что они были лучшими, и победитель действительно станет лучшим в среднем весе и упрочит свой статус суперзвезды. После того, как мы объявили этот бой, реакция со стороны болельщиков и СМИ была потрясающей». — цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Спекуляции о бое Головкин — Альварес назвали новой версией эпопеи Мейвезер — Пакьяо

Спекуляции о бое Головкин — Альварес назвали новой версией эпопеи Мейвезер — Пакьяо

Популярный спортивный портал Bleacher Report составил список главных спекуляций в боксе на 2017 год, куда вошел бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Спекуляции о бое Головкин - Альварес назвали новой версией эпопеи Мейвезер - Пакьяо

Защитник "Интера" забил мяч в девятку ударом через себя

Нокаутировавшая Ронду Роузи за 48 секунд чемпионка UFC пригрозила побить Конора МакГрегора