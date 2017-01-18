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Изначально их поединок должен был состояться в декабре прошлого года, однако стороны не успели договориться и перенесли его на начало 2017-го. В итоге боксеры встретятся 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

«Была проделана большая работы, чтобы устроить этот бой, но никогда не было вопроса, хочет ли этого каждый из боксеров. Оба парня хотели доказать, что они были лучшими, и победитель действительно станет лучшим в среднем весе и упрочит свой статус суперзвезды. После того, как мы объявили этот бой, реакция со стороны болельщиков и СМИ была потрясающей». — цитирует Леффлера BoxingScene.com.