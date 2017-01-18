Джейкобс: Я не проиграю Головкину еще до выхода на ринг, как многие другие

«Конечно, ты должен держать это в уме (нокаутирующую силу Головкина), потому что это одна из его сильных сторон. Нельзя выходить на бой, думая, что ты лишишь соперника его самой сильной стороны, в то время как он всегда ее успешно применял. Но ключевой принцип заключается в том, чтобы минимизировать его силу насколько это возможно. Сделать так, чтобы моя защита работа первоклассно. Убедиться, что мои движения из стороны в сторону на очень хорошем уровне. И еще я должен периодически не отступать и держать свою позицию, чтобы он уважал меня.

Я думаю, что многие ребята, которое выходили против Головкина, они проигрывали психологически еще до боя. Но я в психологическом плане нахожусь в высшей точке своей жизни. Я не буду повержен еще до того, как вышел на ринг. Если он меня победит, то это не произойдет до выхода на ринг. я считаю, что я выиграю 18 марта и у меня есть все, чтобы быть победителем, — заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.

Ранее американец также рассказал о своем преимуществе над Головкиным, а также назвал ключевой момент, который позволит ему добиться победы.