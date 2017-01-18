Джейкобс назвал ключевой момент для победы над Головкиным

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Джейкобс имел ввиду свое превосходство в росте и весе, а также в физическом плане. Американец намерен использовать их в бою с Головкиным.

«Я думаю, что если у одного боксера есть преимущество перед другим, он должен его использовать. Бокс — это физика, ты должен показать свои лучшие способности. Потому что многие парни, у которых был талант, чтобы побить Головкина, не смогли сделать этого из-за физики. Они не смогли справиться с его силой, придерживаться своего плана и заставить его отступать, а это ключ к победе. Но у меня определенно есть преимущество в физическом плане.

В психологическом плане я всегда стараюсь стать единым со своими мыслями. Конечно, присутствуют нервы, волнение. Но это нормально, ведь мы — люди. Главное — научиться настраивать себя на бой и использовать эмоции в свою пользу. В лагере мы иногда медитируем, потому что многие бойцы элементарно нервничают и показывают это в первых раундах, — заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.