Джейкобс назвал ключевой момент для победы над Головкиным
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) рассказал о своем преимуществе над чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которое поможет ему одержать победу.
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Джейкобс имел ввиду свое превосходство в росте и весе, а также в физическом плане. Американец намерен использовать их в бою с Головкиным.
«Я думаю, что если у одного боксера есть преимущество перед другим, он должен его использовать. Бокс — это физика, ты должен показать свои лучшие способности. Потому что многие парни, у которых был талант, чтобы побить Головкина, не смогли сделать этого
В психологическом плане я всегда стараюсь стать единым со своими мыслями. Конечно, присутствуют нервы, волнение. Но это нормально, ведь мы — люди. Главное — научиться настраивать себя на бой и использовать эмоции в свою пользу. В лагере мы иногда медитируем, потому что многие бойцы элементарно нервничают и показывают это в первых раундах, — заявил Джейкобс в интервью Fighthype.com.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
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