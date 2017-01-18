Американская война Поветкина
Февраль обещает стать непростым месяцем для команды Александра Поветкина и нервным для самого боксера: месяц начнется со вскрытия его
допинг-пробы В, а продолжится началом судебных разбирательств с представителями американского чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Несостоявшийся бой обладателем титула WBC Уайлдером был запланирован в Москве в мае прошлого года. Не случилось и поединка россиянина за временный титул WBC в супертяжелом весе против канадца Бермейна Стиверна 17 декабря в Екатеринбурге.
В обоих случаях в пробах Поветкина были обнаружены микродозы запрещенных препаратов: весной попортившего крови многим российским спортсменам мельдония, а в декабре — остарина. И оба раза позитивный результат был «мелькающим»: другие пробы, взятые позже, оказывались «чистыми».
Русский Витязь в декабре все же вышел на ринг, нокаутировав не до конца готового к поединку, но имеющего довольно высокий рейтинг француза Йоанна Дюопа.
Вскрытие
«Организация выступит с заключением по данному случаю после завершения расследования и получения результатов пробы В», — указывал боксерский совет.
Тем не менее в начале января вскрытия пробы так и не состоялось: глава WBC Маурисио Сулейман рассказал, что российская сторона не сумела прибыть и запросила новую дату.
5 января в
Как рассказал «Р-Спорту» представляющий россиян адвокат Алексей Карпенко, начало слушаний запланировано на февраль. «Все стороны уже опрошены. Предварительно планируется, что слушания начнутся в суде 6 февраля. Но подтверждение этого будет на следующей неделе», — сказал он.
На кону в
Как ранее Рябинский рассказал «Газете.Ru», он ожидает, что окончательное решение в этом споре суд примет в
Вскрытие пробы В положительного теста, взятого перед декабрьским поединком российского спортсмена, все же состоится до начала суда в
«Напомним, одна из
Незначительное количество запрещенного вещества в положительной
Промоутерская компания «Мир бокса» параллельно ведет собственное расследование данного инцидента.
Об этом расследовании Рябинский объявлял сразу после поединка Поветкина с Дюопа. Он указывал даже, что команда российского боксера пройдет исследование на полиграфе. Однако ни данных с «детектора лжи», ни
Ситуацию с
«Это ненормальная ситуация, но я не знаю деталей, — признался он. — Однако я привык доверять фактам. И если человек, который уже попадался на запрещенных препаратах, получает шанс, но снова попадается — что мы еще можем сказать?
Эти слова одного из самых авторитетных людей из мира бокса лучше всего описывают то, как из Америки выглядит ситуация, в которую сейчас попал 37-летний российский боксер. И второй шанс ему уже предстоит не получать, а выбивать, причем не на ринге, а в суде.
«Значит будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — сказал ранее Рябинский.
Война начнется 1 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter