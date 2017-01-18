Американская война Поветкина

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Несостоявшийся бой обладателем титула WBC Уайлдером был запланирован в Москве в мае прошлого года. Не случилось и поединка россиянина за временный титул WBC в супертяжелом весе против канадца Бермейна Стиверна 17 декабря в Екатеринбурге.

В обоих случаях в пробах Поветкина были обнаружены микродозы запрещенных препаратов: весной попортившего крови многим российским спортсменам мельдония, а в декабре — остарина. И оба раза позитивный результат был «мелькающим»: другие пробы, взятые позже, оказывались «чистыми».

Русский Витязь в декабре все же вышел на ринг, нокаутировав не до конца готового к поединку, но имеющего довольно высокий рейтинг француза Йоанна Дюопа.

Вскрытие допинг-пробы В Поветкина первоначально было запланировано на 5 января и, как сообщалось в пресс-релизе WBC, должно было пройти в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Организация выступит с заключением по данному случаю после завершения расследования и получения результатов пробы В», — указывал боксерский совет.

Тем не менее в начале января вскрытия пробы так и не состоялось: глава WBC Маурисио Сулейман рассказал, что российская сторона не сумела прибыть и запросила новую дату.

5 января в Лос-Анджелесе россиян не было, а вот 9 и 10 января Поветкин и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский посетили Нью-Йорк, где были опрошены в рамках судебного разбирательства со стороной Уайлдера.

Как рассказал «Р-Спорту» представляющий россиян адвокат Алексей Карпенко, начало слушаний запланировано на февраль. «Все стороны уже опрошены. Предварительно планируется, что слушания начнутся в суде 6 февраля. Но подтверждение этого будет на следующей неделе», — сказал он.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Навестили с Сашей в Нью-Йорке российского боксёра Магомеда Абдусаламова. Каждый раз, когда бываем в Америке, заезжаем поддержать его. <a href="https://t.co/LoFQVOJas7">pic.twitter.com/LoFQVOJas7</a></p>— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) <a href="https://twitter.com/Ryabinskiy/status/818679197199695872">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На кону в нью-йоркском суде стоят внушительные суммы: Уайлдер и его промоутеры подали совместный иск на сумму $4,5 млн из-за отмены боя, а в ответ на это получили от Рябинского встречный — на $34,5 млн за нанесение ущерба деловой репутации.

Как ранее Рябинский рассказал «Газете.Ru», он ожидает, что окончательное решение в этом споре суд примет в марте-апреле.

Вскрытие пробы В положительного теста, взятого перед декабрьским поединком российского спортсмена, все же состоится до начала суда в Нью-Йорке — 1 февраля в Лос-Анджелесе.

«Напомним, одна из допинг-проб россиянина перед боем за временный титул WBC против канадца Бермейна Стиверна показала незначительное количество запрещенного вещества остарина (20 пикограмм). Что примечательно, две другие пробы спортсмена оказались чистыми, — указала компания «Мир бокса» в сообщении о новой дате лабораторного исследования анализа. — Поветкин с самого начала отрицал сознательное употребление допинга.

Незначительное количество запрещенного вещества в положительной допинг-пробе, а также чистый последний тест может указывать на то, что препарат мог попасть в организм спортсмена с приемом пищи или спортивного питания.

Промоутерская компания «Мир бокса» параллельно ведет собственное расследование данного инцидента.

Об этом расследовании Рябинский объявлял сразу после поединка Поветкина с Дюопа. Он указывал даже, что команда российского боксера пройдет исследование на полиграфе. Однако ни данных с «детектора лжи», ни какой-либо другой информации по внутреннему расследованию в компании обнародовано не было.

Ситуацию с допинг-пробами Поветкина агентству ТАСС прокомментировал один из самых известных американских промоутеров, около 50 лет организующий боксерские шоу по всему миру, Боб Арум.

«Это ненормальная ситуация, но я не знаю деталей, — признался он. — Однако я привык доверять фактам. И если человек, который уже попадался на запрещенных препаратах, получает шанс, но снова попадается — что мы еще можем сказать?

Эти слова одного из самых авторитетных людей из мира бокса лучше всего описывают то, как из Америки выглядит ситуация, в которую сейчас попал 37-летний российский боксер. И второй шанс ему уже предстоит не получать, а выбивать, причем не на ринге, а в суде.

«Значит будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — сказал ранее Рябинский.

Война начнется 1 февраля.