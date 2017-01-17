Угонох заменит Шпильку в качестве соперника Бризила

Ранее соперником Бризила должен был быть Артур Шпилька, но он отказался от боя из-за травмы руки, которую получил во время спарринга.



Бой Угоноха с Бризилом состоится 25 февраля в Бирмингеме, США, в андеркарде поединка чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (37−0, 36 КО) против Анджея Вавжика (33−1, 19 КО).