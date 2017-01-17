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https://sport.mail.ru/news/boxing/28461440/
17 января 2017, 23:45 | Бокс | Чемпионат.com

Угонох заменит Шпильку в качестве соперника Бризила

Поляк нигерийского происхождения Изу Угонох (17−0, 14 КО) станет новым соперником бывшего претендента на титул IBF в супертяжёлом весе Доминика Бризила (17−1, 15 КО), сообщает BoxingScene.

Ранее соперником Бризила должен был быть Артур Шпилька, но он отказался от боя из-за травмы руки, которую получил во время спарринга.

Бой Угоноха с Бризилом состоится 25 февраля в Бирмингеме, США, в андеркарде поединка чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (37−0, 36 КО) против Анджея Вавжика (33−1, 19 КО).
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