Боксеры Хук и Бриедис проведут поединок за право встретиться с россиянином Дроздом
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Немец Марко Хук и латвиец Майрис Бриедис 1 апреля в Дортмунде проведут поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Бриедиса Альберт Сиеста.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Поединок пройдет 1 апреля в Дортмунде», — сказал собеседник агентства.
Титулом WBC до недавнего времени владел британец Тони Белью, который был лишен его после анонса поединка с соотечественником Дэвидом Хэем. Титулом чемпиона мира «в отпуске» владеет россиянин Григорий Дрозд, который в настоящее время не выступает
В активе Бриедиса 21 победа (18 — нокаутом) и ни одного поражения. Хук (имя при рождении Муамер Хукич) известен российским болельщикам по боям против Александра Поветкина и Дениса Лебедева, причем оба поединка сопровождались скандалами. Всего на счету Хука 40 побед (27 — нокаутом) три поражения и одна ничья.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter