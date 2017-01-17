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https://sport.mail.ru/news/boxing/28461222/
17 января 2017, 23:36 | Бокс | ТАСС

Боксеры Хук и Бриедис проведут поединок за право встретиться с россиянином Дроздом

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Немец Марко Хук и латвиец Майрис Бриедис 1 апреля в Дортмунде проведут поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Бриедиса Альберт Сиеста.

Бой состоится за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) состоится 1 апреля в Дортмунде. Увеличить
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«Поединок пройдет 1 апреля в Дортмунде», — сказал собеседник агентства.

Титулом WBC до недавнего времени владел британец Тони Белью, который был лишен его после анонса поединка с соотечественником Дэвидом Хэем. Титулом чемпиона мира «в отпуске» владеет россиянин Григорий Дрозд, который в настоящее время не выступает из-за травмы. Дрозд в случае возвращения на ринг в первоочередном порядке получит право встретиться с действующим обладателем чемпионского титула.

В активе Бриедиса 21 победа (18 — нокаутом) и ни одного поражения. Хук (имя при рождении Муамер Хукич) известен российским болельщикам по боям против Александра Поветкина и Дениса Лебедева, причем оба поединка сопровождались скандалами. Всего на счету Хука 40 побед (27 — нокаутом) три поражения и одна ничья.
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