Боксеры Хук и Бриедис проведут поединок за право встретиться с россиянином Дроздом

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«Поединок пройдет 1 апреля в Дортмунде», — сказал собеседник агентства.

Титулом WBC до недавнего времени владел британец Тони Белью, который был лишен его после анонса поединка с соотечественником Дэвидом Хэем. Титулом чемпиона мира «в отпуске» владеет россиянин Григорий Дрозд, который в настоящее время не выступает из-за травмы. Дрозд в случае возвращения на ринг в первоочередном порядке получит право встретиться с действующим обладателем чемпионского титула.

В активе Бриедиса 21 победа (18 — нокаутом) и ни одного поражения. Хук (имя при рождении Муамер Хукич) известен российским болельщикам по боям против Александра Поветкина и Дениса Лебедева, причем оба поединка сопровождались скандалами. Всего на счету Хука 40 побед (27 — нокаутом) три поражения и одна ничья.