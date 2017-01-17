Боксеры Бриедис и Хук поспорят за титул чемпиона мира 1 апреля в Германии
Боксер из Германии Марко Хук и латыш Майрис Бриедис сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBC в весе до 90,7 кг 1 апреля в немецком Дортмунде, сообщает
Boxen-News.com.
Поединок за этот пояс стал возможен после того, как обладатель регулярного титула британец Тони Белью принял решение провести бой в супертяжелом весе против соотечественника Дэвида Хэя, ранее владевшего чемпионскими званиями в двух весовых категориях. Это противостояние намечено на 4 мая в Лондоне.
Белью будет обязан свой следующий бой провести против победителя противостояния Хук — Бриедис, и если не сделает этого или останется в супертяжелом весе, немец или латыш станут обладателями полновесного чемпионского звания.
Бой 1 апреля примет арена Westfalenhalle, на боксерских поединках вмещающая 12 тыс. зрителей.
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