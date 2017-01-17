Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28461020/
17 января 2017, 22:37 | Бокс | Спорт-Экспресс

Эдуард Хусаинов: Упразднение должности президента ФБР? Это истерика

Кандидат в президенты Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Хусаинов заявил, что решения накануне отчетно-выборной конференции организации принимает группа людей без учета интересов боксерской общественности. Он выразил уверенность в том, что предложение упразднить его должность не получит поддержки.

— Как кандидат в президенты как вы восприняли новость о намерении вынести на голосование конференции вопрос об упразднении должности? — вопрос Хусаинову.

— Это истерика. Люди пробуют разные способы, чтобы сорвать выборы. Они поняли, что проигрывают — перенесли выборы. Так повторилось уже несколько раз за весь период предвыборной кампании. И опять они обзванивают регионы, а ситуация у них только ухудшается. Руководители Федерации бокса России сегодня не принимают никаких мер для решения болезненных проблем, накопившихся в российском боксе: полностью игнорируют устав, безразличны к членам федерации.

Все решения сегодня принимаются определенной группой людей. Я подчеркиваю: это не мнение конференции, не мнение большинства, это мнение определенной группы людей. Но и среди них есть тоже нормальные и порядочные, мы их оставим, а кого-то переизберем после 1 февраля на отчетно-выборной конференции.

На ней будет решена судьба российского бокса. Все равно мы выиграем, создадим мощный, дружный коллектив, где не будет своих и чужих, уберем интриги — будет честное судейство и дружная команда. Эта идея с упразднением должности президента не пройдет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Промоутер Арум считает ненормальной ситуацию с допингом у Поветкина

Промоутер Арум считает ненормальной ситуацию с допингом у Поветкина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ситуация с повторной положительной допинг-пробой российского боксера Александра Поветкина является ненормальной. Об этом ТАСС заявил знаменитый американский промоутер Боб Арум.
Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Аршавин жестко "прошелся" по "Спартаку"

Сумасшедший контракт! Один из самых богатых игроков РФПЛ

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин