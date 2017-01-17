Эдуард Хусаинов: Упразднение должности президента ФБР? Это истерика

— Как кандидат в президенты как вы восприняли новость о намерении вынести на голосование конференции вопрос об упразднении должности? — вопрос Хусаинову.

— Это истерика. Люди пробуют разные способы, чтобы сорвать выборы. Они поняли, что проигрывают — перенесли выборы. Так повторилось уже несколько раз за весь период предвыборной кампании. И опять они обзванивают регионы, а ситуация у них только ухудшается. Руководители Федерации бокса России сегодня не принимают никаких мер для решения болезненных проблем, накопившихся в российском боксе: полностью игнорируют устав, безразличны к членам федерации.

Все решения сегодня принимаются определенной группой людей. Я подчеркиваю: это не мнение конференции, не мнение большинства, это мнение определенной группы людей. Но и среди них есть тоже нормальные и порядочные, мы их оставим, а кого-то переизберем после 1 февраля на отчетно-выборной конференции.

На ней будет решена судьба российского бокса. Все равно мы выиграем, создадим мощный, дружный коллектив, где не будет своих и чужих, уберем интриги — будет честное судейство и дружная команда. Эта идея с упразднением должности президента не пройдет.