Джейкобс считает, что у него есть преимущество перед Головкиным

— У меня преимущество в росте и весе. Я думаю, что если у одного боксера есть преимущество перед другим, он должен его использовать. Бокс — это физика, ты должен показать свои лучшие способности. Есть парни, у которых есть талант, чтобы побить Головкина, но они уступают ему в физике. Ты понимаешь, что психологически способен победить его, но физически — нет. Это ключевой момент. Но у меня определенно есть преимущество в физическом плане. Что касается психологии, то я всегда мысленно настраиваюсь показать свой лучший бокс. Конечно, присутствуют нервы, волнение. Но это нормально, ведь мы — люди. Главное — научиться настраивать себя на бой. Например, в лагере мы иногда медитируем, потому что многие бойцы элементарно нервничают и показывают это в первых раундах, — сказал Джейкобс.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.