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https://sport.mail.ru/news/boxing/28461009/
17 января 2017, 22:43 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс считает, что у него есть преимущество перед Головкиным

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) в интервью Fighthype.com рассказал о своих преимуществах перед казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) в интервью Fighthype.com рассказал о своих преимуществах перед <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — У меня преимущество в росте и весе. Я думаю, что если у одного боксера есть преимущество перед другим, он должен его использовать. Бокс — это физика, ты должен показать свои лучшие способности. Есть парни, у которых есть талант, чтобы побить Головкина, но они уступают ему в физике. Ты понимаешь, что психологически способен победить его, но физически — нет. Это ключевой момент. Но у меня определенно есть преимущество в физическом плане. Что касается психологии, то я всегда мысленно настраиваюсь показать свой лучший бокс. Конечно, присутствуют нервы, волнение. Но это нормально, ведь мы — люди. Главное — научиться настраивать себя на бой. Например, в лагере мы иногда медитируем, потому что многие бойцы элементарно нервничают и показывают это в первых раундах, — сказал Джейкобс.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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