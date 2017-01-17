Али Башир: Кличко стареет, нужно быть реалистом

«Владимир стареет, нужно быть реалистами. Кличко будет сложно победить, потому что Джошуа — молодой, непобеждённый чемпион, который очень силён физически и обладает сильнейшим ударом. Сколько ему лет? 29? 28? (27. — Прим. “Чемпионата”.) Владимиру будет уже 41 на момент боя. Но может ли опыт Владимира перевесить преимущества Джошуа? Может. Он прошёл всё: он падал, на нём ставили крест — а он вернулся и 10 лет управлял дивизионом», — рассказал Али Башир в интервью Bayloric Worldwide Television.