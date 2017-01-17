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17 января 2017, 22:19 | Бокс | Чемпионат.com

Али Башир: Кличко стареет, нужно быть реалистом

Второй тренер украинского супертяжеловеса Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что его подопечному будет трудно противостоять чемпиону IBF британцу Энтони Джошуа. Бой состоится 29 апреля в Лондоне.

Второй тренер украинского <span class=error>супертяжеловеса</span> Владимира <span class=error>Кличко</span> Джеймс Али <span class=error>Башир</span> заявил что его подопечному будет трудно противостоять чемпиону IBF британцу <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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«Владимир стареет, нужно быть реалистами. Кличко будет сложно победить, потому что Джошуа — молодой, непобеждённый чемпион, который очень силён физически и обладает сильнейшим ударом. Сколько ему лет? 29? 28? (27. — Прим. “Чемпионата”.) Владимиру будет уже 41 на момент боя. Но может ли опыт Владимира перевесить преимущества Джошуа? Может. Он прошёл всё: он падал, на нём ставили крест — а он вернулся и 10 лет управлял дивизионом», — рассказал Али Башир в интервью Bayloric Worldwide Television.

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