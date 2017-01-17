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https://sport.mail.ru/news/boxing/28459542/
17 января 2017, 19:19 | Бокс | Чемпионат.com

Президент WBC: Альварес и Чавес-младший поборются за статус лидера мексиканцев

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий бой между Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Саулем Альваресом. Бой состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

«Они будут бороться не только за победу, но и за статус лидера мексиканского бокса. Они будут боксировать за честь, потому что после боя каждый из них будет нести ответственность. Канело был активнее в последнее время, но Чавес устроил отличное возвращение в декабре и показал, что находится в хорошей форме», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Ранее Сулейман заявил, что в случае договорённости между боксёрами его организация создаст специальный пояс.
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