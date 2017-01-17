Алексей Титов: Соперником Пакиао будет либо Михайленко, либо Проводников

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— Самым сложным в организации боя Поветкина в Екатеринбурге для вас был день, когда пришла новость о положительной пробе?

— Он тоже был сложным, но я бы не сказал, что сложнее, чем вся подготовительная работа. Ведь в андеркарде, где у нас было пополам боев с «Миром бокса», не было ни одного незрелищного поединка.

— Вам было комфортно работать с командой Рябинского?

— Да, вполне. Хорошая команда, приехали умные ребята, сразу же сошлись с нашими. Пробежались по площадке, увидели, что все готово, пожали руки. Вечером пожелали друг другу удачи.

— Имиджевых потерь из-за ситуации с положительной пробой не было?

— Никаких. Это вопрос команды Саши Поветкина, которым они занимаются. Наша же задача была организовать этот бой, и все.

— Откуда появился вариант с заменой Стиверну?

— Он рассматривался заранее, где-то за месяц был подписан Дюопа — он прилетел за три дня до взвешивания как запасной. Это нормальная практика. А если бы травмировался Стиверн… Мы заранее подстраховались, потому что вложения в мероприятие были колоссальными. Мы не могли рисковать потерей и финансовой составляющей, и своего имиджа. Все пришли посмотреть на Сашу Поветкина. А Стиверн или Дюопа… Тем более Дюопа — это пятый номер рейтинга, он нокаутировал Хелениуса….

— А ситуация с кроссовками вместо боксерок?

— Ну, человек потерял багаж. У него 49-й размер ноги. Нигде в Екатеринбурге, к сожалению, не нашлось боксерок нужного размера. Мы не верили до конца, что Дюопа выйдет на ринг вообще. Он сидел и ждал свой гонорар за то, что вообще приехал. И в день боя мы узнаем, что с ним еще раз нужно договориться сейчас. И Дюопа говорит: «Ребят, извините, но та сумма, про которую мы проговорили — это было вчера. Сегодня у Сани допинг нашли — и нужно в два раза больше».

БОЙ ПАКИАО В РОССИИ — ЭТО КРУТО, НО ЕСЛИ ОН НЕ ПРОИГРАЕТ В АВСТРАЛИИ

— Руслан Проводников говорил, что взял некоторую паузу и сейчас в раздумьях относительно карьеры.

— На следующей неделе я встречаюсь с Димой Михайленко, и от этого разговора будет очень многое зависеть. Я хочу Руслану предложить то, ради чего он начинал свою боксерскую карьеру. Это самый большой бой в его жизни, который пройдет в России.

— То есть вам бы хотелось, чтобы он все-таки возобновил карьеру?

— Мы ведем переговоры с Пакиао на бой в июле. Соперником великого филиппинца будет либо Михайленко, либо Проводников.

— Если это будет Руслан, есть ли какие-то наметки по подготовке?

— Я бы хотел предложить ему свои услуги. Но его подготовкой должны заниматься специалисты высшего уровня, чтобы он смог в хорошей форме подойти к данному поединку и выиграть его.

— Как что думает о перспективе своего боя против Пакиао Михайленко?

— Он очень хочет реванш с Чарльзом Манючи. То поражение настолько зацепило его, что он говорит: «Леха, я не хочу драться с Пакиао, я хочу реванш с Манючи». Я ему говорю — Дима, это шанс всей твоей жизни. А он все одно — давай бой с Манючи, а потом Пакиао, и у него сейчас только такая позиция. Мы еще раз обсудим на следующей неделе.

— Для вас будет сложным выбор, если его придется делать, кого все-таки поставить с Пакиао — Михайленко или Проводникова?

— С Михайленко я начал работать в 2009 году. Это мой боксер, я курировал всю его карьеру. Я был внутри всех процессов. Для меня более предпочтительно, чтобы это был Дима, потому что я на 100 процентов уверен, что он может выиграть этот бой. Ключевых вопросов два — это сам Дима и бой Пакиао в Австралии, филиппинцу нужно не проиграть.

— То есть, если он проигрывает, вы его не ждете в России?

— Мы тогда возьмем Джеффа Хорна, который станет чемпионом WBO, и проведем бой с ним. Бой Пакиао в России — это круто, но если он проиграет и упустит титул, это уже не будет круто. Тогда придется думать над чем-то другим.

— Какие планы по Евгению Градовичу?

— Женя, к сожалению, травмировался. Он должен был принимать участие в шоу 18 февраля в Челябинске. Но получил травму руки и теперь, наверное, только 6 мая вернется на ринг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС — УБЫТОЧНОЕ ДЕЛО

— Вам 26 лет, но как промоутер вы многого добились. К чему стремитесь?

— Чтобы российский профессиональный бокс встал на один уровень с американским.

— Но на это нужно достаточно много времени…

— У меня вся жизнь впереди. Поэтому мне это и интересно. Поэтому мне интересно развивать олимпийский бокс. Я еще в молодом возрасте, я могу многое запланировать — через четыре года, восемь лет, шестнадцать лет… Я могу выстраивать стратегию.

— В моем понимании, для реализации обозначенной вами задачи нужно решать вопрос с телевидением, с трансляциями pay-per-view.

— Да. И это один из проектов, которые мы начинали развивать. Трудности есть, но мы видим, что нужно делать, чтобы профессиональный бокс стал выгодным. Как только профессиональный бокс станет прибыльным в финансовом плане, так поднимется и уровень бокса в стране.

— Пока он невыгоден?

— Профессиональный бокс — это убыточное дело. Он не приносит денег в России. Боксерам — да, приносит, но для промоутеров это убытки, ни один промоутер высокого уровня не зарабатывает на своих боях. Но сейчас ситуация улучшается, виден горизонт того, что бокс станет выгодным. Давайте поставим планочку в десять лет.

— Есть ли у профессионального бокса в России свой зритель?

— Ситуация аналогична продаже билетов. Раньше мы не могли продавать билеты, все хотели попасть на трибуны бесплатно — я сват, брат, кум, я с ним тренировался и так далее. Мы исправили эту ситуацию, теперь люди платят, чтобы посмотреть хорошее шоу. Считаю, что так же будет и с телевидением. Когда человек захочет получить хороший продукт, то он будет платить. Россия на сегодня — самый быстроразвивающийся рынок профессионального бокса в мире. Ни у одной страны нет такого роста. Многие стоят на одном уровне и не знают, как прыгнуть дальше. А у нас идет рост. Главное, чтобы он не останавливался.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ИНТРИГ И ПОДКОВЕРНЫХ ИГР

— Как у вас появилась идея баллотироваться на пост президента ФБР?

— Ситуация накалилась на Олимпиаде, когда главный тренер сборной Лебзяк поднял этот вопрос. Отклик был получен на самом высоком уровне. В какой-то момент мне поступило предложение: сейчас трудная ситуация, не хотел ли бы ты стать кандидатом на пост президента?

— И вы дали согласие?

— Как видите.

— Долго раздумывали?

— Тут думал даже не я. Мы совещались со всей нашей командой. Мы занимаемся развитием бокса, и я — это не один человек, это целая команда. Мы обсудили и приняли решение, что можем двигаться в этом направлении.

— Расскажите об основных направлениях вашей предвыборной программы.

— Что прежде всего придется решить? Все. Потому что проблемы есть в каждой сфере в федерации — и в тренерском штабе, и в судействе, и в подготовке спортсменов. Сейчас потихоньку клубок распутывается, уже есть понимание того, как работала федерация ранее, какие были упущения и как двигаться вперед.

— Ситуация в любительском боксе не удручает?

— Я не оцениваю ситуацию эмоциональными категориями. Сейчас важно во всем разобраться и незамедлительно принимать меры, без поиска правых и виноватых. Я новый человек, который занимался боксом всю жизнь, но не был внутри именно любительского бокса. Я вне этой системы. И мое мнение: именно такой человек сейчас и требуется — чтобы не было никаких интриг и подковерных игр. Никто не может решать свои задачи за счет бокса — ни политические, ни какие-либо другие. Сейчас важнее всего работать во благо российского бокса, и с теми, кто придерживается этих же целей, мы будем действовать сообща.

— Помимо вас на пост президента есть еще кандидаты. Ощущаете конкуренцию с их стороны?

— Самый серьезный человек, который разбирается в вопросах бокса и который реально хочет принести пользу боксу — это Эдуард Хусаинов. Но у меня ни с кем борьбы не будет — я за бокс, за развитие нашего вида спорта. Если люди готовы работать в команде, то это наши люди. Я считаю, что каждый кандидат всей душой болеет за бокс, а потому хочу сотрудничает со всеми, а не бороться. Хочу опереться на их богатейший опыт, которым они, безусловно, обладают.

— У вас с АИБА есть какие-то отношения?

— Я был на 70-летии главы федерации Чинг Куо Ву, был на конференции. Мы нашли с ним общий язык, думаю, что мы сможем двигаться с ним в одном направлении. Его проект WSB — это очень интересный, перспективный проект, который нужно развивать не только на международном уровне, но и внутри страны.

— Одна из больших проблем любительского бокса — судейство…

— Да, нужно проводить конференции как судейские, так и тренерские, повышать квалификацию наших специалистов, чтобы не было никаких вопросов. Если вопросы будут возникать и если будет явно видно, что присутствует какая-то составляющая извне, их нужно кардинально и жестко решать.

— А что касается коррупции?

— Давайте будем апеллировать фактами. Когда будут выявлены факты, тогда и будем об этом говорить. Я против голословных обвинений и популизма. Мы сюда и заходим для того, чтобы выявлять данные случаи и в них разбираться. И чтобы такого внутри страны не было. Должны побеждать лучшие в регионах, они и должны выступать на чемпионате России. Лучшие на национальном первенстве формируют состав сборной, которая едет представлять страну на международной арене. Других вариантов быть не может, мы говорим о национальных интересах. А если главный тренер сборной прямо во время Олимпиады говорит о «туристах»… Конечно, можно списать это на излишнюю эмоциональность, но дыма без огня, как известно, не бывает.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БОКС АБСОЛЮТНО НЕ РАСКРУЧЕН

— Хотела бы затронуть вопрос финансирования. Как с этим обстоит ситуация?

— У каждого региона должен быть свой финансовый партнер, который сможет обеспечить внутренние потребности каждой из команд. Но я считаю, что бюджет, выделенный министерством спорта на Федерацию бокса России, достаточен для всех внутренних вопросов. И он ни в коем случае не может быть убыточным при рациональном расходовании средств.

— Планируете привлекать дополнительные инвестиции?

— Если нам хватает денег внутри бюджета, то для чего это нужно? Но если будут находиться люди и компании, заинтересованные в том, чтобы у национальной команды были еще лучшие условия — мы не откажемся от такой помощи. Но сами ходить с протянутой рукой и просить у кого-то помочь нам именно в финансовом плане не будем. Будем помогать искать финансы регионам, у нас вся проблема там. Потому что нет коммуникации от центра к регионам, надо это наладить и действовать как одна большая боксерская семья. Это будет нелегко. Но, знаете что… Нелегко было привезти Сергея Ковалева в Россию и организовать его бой здесь, нелегко было построить трибуны на 15 тысяч зрителей и провести бой Саши Поветкина, нелегко будет организовать бой Мэнни Пакиао в России. И со всеми этими «нелегко» сталкиваюсь я.

— Ваше видение в плане национальной сборной: будет ли меняться тренерский штаб?

— Не знаю. Все эти вопросы будут решаться после выборов. Буду общаться со всеми специалистами, кто на самом деле окажется компетентен, тот и останется в команде.

— У вас будет время, чтобы совмещать работу в ФБР и вашу деятельность в профессиональном боксе?

— Я с момента выдвижения своей кандидатуры на пост президента ФБР приостановил деятельность в профессиональном боксе. Но, безусловно, пока передаю дела, постоянно контактирую со своей командой.

— Насколько вы довольны текущей раскруткой любительского бокса в стране?

— Он абсолютно не раскручен, потому что даже чемпионат России не был показан на федеральных каналах. Нужно продвигать национальных героев, по примеру которых дети пойдут в залы. Таких, как Сергей Ковалев, Саша Поветкин, Руслан Проводников. Заметьте — я сейчас назвал имена профессионалов. А ведь было время, когда фамилии любителей-чемпионов знал каждый мальчишка. И это обеспечивало массовость боксу. Сейчас мы сможем говорить о массовости, когда у нас появится статистика, сколько детей пришло в залы по результату нашей работы — это главный показатель нашей работы. Олимпийские медали и чемпионы мира в профессионалах — это следующий шаг, но именно он ведет к тому, что дети идут в залы.

— Будете ли раскручивать любителей, чтобы их знали, как Ковалева и Поветкина?

— Мы хотим выстроить четкую систему по переходу из любительского бокса в профессиональный. И некоей прослойкой должна стать лига WSB. Должен существовать четкий регламент, до какого времени человек может находиться в составе олимпийской команды и когда он должен переходить в профессионалы. Мы сталкиваемся с этим вопросом часто. Например, когда боксеру 34 года, а он едет на чемпионат России по любителям. В профессионалах он уже не нужен, а что дальше? Завтра бокс закончится, куда он пойдет? А профессиональным боксом он сможет прокормить свою семью, в профи можно выступать и до сорока лет. И одновременно можно быть успешным тренером или промоутером, а может, политиком. Вариантов много, нужно развивать себя как личность, и над этим мы тоже хотим работать. За счет бокса мы хотим выстроить правильную идеологию, это же в первую очередь воспитание детей.

— Есть еще и женский любительский бокс.

— Обязательно будем работать в этом направлении. В женском боксе есть олимпийские лицензии, за которые нужно бороться, и медали, которые нужно выигрывать.

— Если вас изберут, чего хотите добиться за четыре года?

— Чтобы открылось как можно больше залов, чтобы как можно больше детей записались в секцию бокса. Ну и, конечно, это результаты сборной в Токио-2020 — сколько мы сможем собрать олимпийских медалей. Вот это будет главный показатель. Задача — как минимум улучшить то, что было на последней Олимпиаде. А дальше будем стремиться к восстановлению прежних позиций.