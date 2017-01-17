Иван Дычко — в профи. Что нужно поправить в стиле бронзового призера двух Олимпиад?
Известный российский тренер Эдуард Кравцов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о перспективах двукратного олимпийского призера Ивана Дычко на профессиональном ринге.
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— Эдуард, Вы следите за казахстанским боксом. А что Вы думаете о нашем супертяжеловесе Иване Дычко? Он тоже в шаге от перехода в профессионалы.
— В курсе его перехода. Иван — талантливый боксер, поэтому со временем все шансы вырасти в чемпионы у него есть. Но ему надо проделать определенную работу по адаптации к профи .
— А в чем его сильная сторона и где слабости?
— Он достаточно обученный тяжеловес с неплохой работой ног. Рослый, фактурный тяж да и возраст очень хорош для перехода. Думаю, Ивану нужно надо набрать мышечной массы, обучиться работать в средней и ближней дистанции и тогда он будет конкурентным боксером.
— Есть еще и психологический момент — поражение нокаутом в финале чемпионата мира-2013 года. в Алматы.
— Я думаю, это пройденный этап для него, а лишняя осторожность для тяжеловеса особенно не помешает.
Ранее стало известно, что Иван Дычко отпросился со сбора национальной команды. Есть информация, что 26-летний тяжеловес, как и бывший капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов, покинет любительский бокс и попробует себя среди профессионалов. Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов рассказал, кто заменит лидеров команды, а Эдуард Кравцов прокомментировал шансы Елеусинова среди профессионалов.
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