Рубежной займет должность председателя наблюдательного совета Федерации бокса России

В понедельник состоялось заседание руководства Федерации бокса России, на котором рассматривался проект новой редакции устава организации. Согласно изменениям, будет упразднена должность президента, а единоличным исполнительным органом федерации станет генеральный секретарь, которого будет назначать председатель высшего наблюдательного совета. Отчетно-выборная конференция ФБР состоится 1 февраля в Москве.

«На конференции 1 февраля пройдут выборы председателя высшего наблюдательного совета. Занимать эту должность будет глава службы безопасности президента РФ Рубежной Алексей Александрович», — сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе ФБР.