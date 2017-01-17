Рубежной займет должность председателя наблюдательного совета Федерации бокса России
Должность председателя высшего наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР) 1 февраля займет глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе ФБР.
В понедельник состоялось заседание руководства Федерации бокса России, на котором рассматривался проект новой редакции устава организации. Согласно изменениям, будет упразднена должность президента, а единоличным исполнительным органом федерации станет генеральный секретарь, которого будет назначать председатель высшего наблюдательного совета.
«На конференции 1 февраля пройдут выборы председателя высшего наблюдательного совета. Занимать эту должность будет глава службы безопасности президента РФ Рубежной Алексей Александрович», — сообщили «Р-Спорт» в
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