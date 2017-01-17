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17 января 2017, 16:49 | Бокс | Р-Спорт

Рубежной займет должность председателя наблюдательного совета Федерации бокса России

Должность председателя высшего наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР) 1 февраля займет глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФБР.

В понедельник состоялось заседание руководства Федерации бокса России, на котором рассматривался проект новой редакции устава организации. Согласно изменениям, будет упразднена должность президента, а единоличным исполнительным органом федерации станет генеральный секретарь, которого будет назначать председатель высшего наблюдательного совета. Отчетно-выборная конференция ФБР состоится 1 февраля в Москве.

«На конференции 1 февраля пройдут выборы председателя высшего наблюдательного совета. Занимать эту должность будет глава службы безопасности президента РФ Рубежной Алексей Александрович», — сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе ФБР.
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Должность президента Федерации бокса России будет упразднена 1 февраля на отчетно-выборной конференции организации. Об этом ТАСС сообщил вице-президент федерации Дмитрий Лунев.
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