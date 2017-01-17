Должность президента Федерации бокса России будет упразднена 1 февраля

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В понедельник в Олимпийском комитете России прошло заседание руководящего состава Федерации бокса России, в котором также приняли участие олимпийский чемпион Вячеслав Яновский, работники олимпийского комитета и другие приглашенные лица. На заседании, в частности, были рассмотрены возможные изменения в уставе организации, согласно которым должность президента Федерации бокса России будет упразднена. Руководящие функции организации будут возложены на человека, который займет новую должность — генерального секретаря, кандидатура которого будет предложена новым руководителем Высшего наблюдательного совета.

«По поручению исполкома федерации рабочая группа подготовила новую редакцию устава федерации, — сказал Лунев. — В нем усилена руководящая роль исполнительного комитета федерации, и, как следствие, новая редакция устава исключает должность президента федерации. Также в проекте новой редакции устава предусмотрено, что возглавлять исполком федерации вместо президента будет председатель исполкома, избираемый данным органом из своего состава. Проектом новой редакции устава предусмотрена новая должность — генеральный секретарь, который будет являться единоличным исполнительным органом федерации, образование которого в соответствии со ст. 8 ФЗ “Об общественных объединениях” отнесено к компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа федерации».

«Указанные изменения в структуре органов управления федерации предусматривают перераспределение полномочий органов федерации. Новая редакция устава приведена в соответствии с нормами гражданского законодательства», — добавил Лунев.

Также стало известно, что свою кандидатуру с выборов главы организации в связи с подготовленными изменениями устава снял глава Высшего наблюдательного совета федерации Евгений Муров.