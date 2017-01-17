Арум: За многие бои Мейвезер может получить больше $ 25 млн
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает верным решение Флойда
Мейвезера-младшего отказаться от предложения Дэйны Уайта сразиться с Конором Макгрегором за $ 25 млн.
Сам Мейвезер сказал, что его минимальный гонорар — $ 100 млн.
«Флойд может провести множество боёв, за которые получит больше $ 25 млн. Конор Макгрегор не боксёр, и если бой будет по правилам бокса и в боксёрских перчатках, Флойд легко его побьёт, ведь у Конора нет опыта в боксе», — приводит слова Арума TMZ Sports.
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