Арум: За многие бои Мейвезер может получить больше $ 25 млн

Сам Мейвезер сказал, что его минимальный гонорар — $ 100 млн.



«Флойд может провести множество боёв, за которые получит больше $ 25 млн. Конор Макгрегор не боксёр, и если бой будет по правилам бокса и в боксёрских перчатках, Флойд легко его побьёт, ведь у Конора нет опыта в боксе», — приводит слова Арума TMZ Sports.