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https://sport.mail.ru/news/boxing/28455998/
17 января 2017, 14:55 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: За многие бои Мейвезер может получить больше $ 25 млн

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает верным решение Флойда Мейвезера-младшего отказаться от предложения Дэйны Уайта сразиться с Конором Макгрегором за $ 25 млн.

Сам Мейвезер сказал, что его минимальный гонорар — $ 100 млн.

«Флойд может провести множество боёв, за которые получит больше $ 25 млн. Конор Макгрегор не боксёр, и если бой будет по правилам бокса и в боксёрских перчатках, Флойд легко его побьёт, ведь у Конора нет опыта в боксе», — приводит слова Арума TMZ Sports.
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