Величайший. Почему Мохаммед Али — лучший боксёр планеты
17 января легендарному трёхкратному чемпиону мира в супертяжёлом весе Мохаммеду Али могло исполниться 75 лет.
Мохаммед Али являлся одним из символов не только бокса, но и всего спорта. Его имя знакомо во всех уголках мира. Он был не только спортсменом гигантского масштаба, но и выдающейся харизматической личностью, проявившей себя на поприще общественной, гражданской и политической деятельности. Он сам себя провозгласил Величайшим, и поклонники бокса приняли это определение. Он очень много говорил, иногда вёл себя высокомерно, но люди прощали ему всё, настолько он был впечатляющ в ринге и за его пределами. Величайший ушёл от нас летом прошлого года, но историей его жизни и спортивной карьеры будут восхищаться ещё многие поколения людей.
Начало
Мохаммед Али (настоящее имя Кассиус Марселлус Клей) родился 17 января 1942 года в городе Луисвилль (штат Кентукки) в семье среднего класса. Он начал заниматься боксом, когда ему было 12 лет. Легенда гласит, что поводом к тому, чтобы ставший впоследствии символом бокса всех времён и народов парнишка пошёл в тренировочный зал и надел боксёрские перчатки стал один уличный хулиган, который однажды отобрал у него велосипед.
Первой вершиной в любительском боксе Кассиуса стало завоевание золотой медали на самом престижном национальном турнире США «Золотые перчатки». Ещё одна любопытная история из жизни Али повествует о том, как он, будучи никому неизвестным 15-летним подростком, позвонил уже тогда маститому тренеру Анджело Данди и самоуверенно назвал себя будущим чемпионом мира. Данди тогда не принял всерьёз этот звонок от неизвестного парня, которого он посчитал просто выскочкой, но спустя несколько лет вынужден был о нём вспомнить.
Олимпийский триумф и выброшенная в реку золотая медаль
В 1960 году в 18-летнем возрасте Клей завоёвал золотую медаль Олимпийских игр в Риме в полутяжёлом весе. Кассиус прибыл в Вечный город малоизвестным боксёром, а улетел домой новой звездой спорта. Его выступление на Олимпиаде впечатлило буквально всех. На пути к финалу Клей уверенно разобрался со своими оппонентами, в том числе и с олимпийским чемпионом предыдущей Олимпиады 1956 года — знаменитым советским боксёром Геннадием Шатковым.
А в решающем поединке за золотую медаль Кассиусу противостоял четырёхкратный чемпион Европы поляк Збигнев Петшиковский. Но приехавший на олимпийский турнир в качестве фаворита маститый боец ничего не смог противопоставить гениальным рефлексам молодого американского парня.
Получив вожделенную золотую награду, Кассиус почти не расставался с ней. Говорят, он даже спал с ней на шее. Ещё одна из легенд жизни Али посвящена судьбе этой медали. Предание гласит, что, когда в одном из ресторанов его родного Луисвилля, в котором не обслуживали темнокожих, Клею отказались подать меню, несмотря даже на то что он продемонстрировал официантам свою золотую медаль, Кассиус настолько расстроился, что, выйдя на улицу, выбросил её с моста в реку.
Правда, согласно другой, более приземлённой версии утраты этой медали, Клей её просто потерял. Как бы то ни было, но во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте, на открытии которых Али уже трясущимися руками зажёг огонь, тогдашний президент МОК Хуан Антонио Самаранч в торжественной обстановке повторно вручил чемпиону специально сделанный другой экземпляр потерянной им золотой медали.
Завоевание мирового титула и превращение в Мохаммеда Али
Спустя всего два месяца после олимпийского триумфа Кассиус провёл свой первый поединок на
Вскоре после этого триумфа Кассиус принял ислам и новое мусульманское имя — Мохаммед Али, вступив в негритянскую религиозную и националистическую организацию «Нация ислама», известную также под названием «Чёрные мусульмане», и позиционировал себя ярым борцом за права чернокожих.
Кроме того, уже в те времена Али был известен своими громогласными вызывающими заявлениями, за что некоторые недоброжелатели среди журналистов называли его «Луисвилльским болтуном». Иногда Мохаммед облекал свои высказывания и лозунги в стихотворную форму. Однако он всегда подкреплял своё красноречие и разглагольствования делом. Так, строкой одного из его стихотворений была ставшая затем крылатой фраза, характеризующая его стиль бокса: «Порхать как бабочка и жалить как пчела».
«Я величайший! Я король мира!»
Мохаммед Али перебрался в Майами, где стал тренироваться на постоянной основе у легендарного наставника Анджело Данди. Их творческий тандем был тесно связан не только профессиональными, но и человеческими узами до самого конца профессиональной карьеры Али. После победы над Листоном Мохаммед стал кричать: «Я величайший! Величайший! Я король мира!».
С этим его прозвищем связана одна любопытная история. Во время медицинской проверки на призывном пункте у Мохаммеда был определён заниженный коэффициент интеллекта. Однако никогда не унывающий Али с присущим ему юмором прокомментировал журналистам этот факт: «Вы же знаете, что я самый великий, а не самый умный».
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Отказ воевать во Вьетнаме, отлучка от бокса и возвращение на ринг
После этого на протяжении полутора лет Али провёл несколько успешных защит мирового титула, после чего получил повестку в военкомат. Однако в марте 1967 года, когда война во Вьетнаме была в самом разгаре, Мохаммед сорвал воинскую присягу, прокомментировав своё нежелание проходить службу в армии США словами: «Вьетконговцы не сделали мне ничего плохого». А в заявление написал, что должен быть освобождён от воинской службы, так как является «священником исламской религии».
В итоге суд приговорил Али к пяти годам тюрьмы,
«Грохот в джунглях» и «Триллер в Маниле»
После этого Мохаммед начал новый путь к бою за мировой титул. Среди поверженных им на этом пути противников был немало бойцов чемпионского уровня. Одним из побеждённых оппонентов стал и Джо Фрейзер, который к тому времени потерял мировую корону. Наконец, в октябре 1974 года Али вышел на бой против тогдашнего могучего небитого чемпиона мира Джорджа Формена. Прошедший в Заире поединок получил название «Грохот в джунглях». Этот бой также считается одной из лучших схваток в ринге за всю историю бокса. И в ней яркую победу нокаутом в 8-м раунде одержал Али, ставший снова чемпионом мира.
К тому времени стиль Мохаммеда претерпел изменения. Он погрузнел и уже не мог порхать как бабочка, всё чаще клинчевал и зачастую оставался у канатов, принимая на себя множество ударов соперников. В октября 1975 года Али в третий раз вышел на ринг против своего старого принципиального соперника Джо Фрейзера. 14 раундов рубки в удушающей жаре при высочайшей влажности сделали этот бой, известный под названием «Триллер в Маниле», ещё одним легендарным поединком, в котором довелось участвовать Мохаммеду Али. На заключительную, 15-ю, трёхминутку избитого Фрейзера на ринг попросту не выпустили его секунданты.
Путешествие в СССР и закат карьеры
На этот раз Али удерживал мировой титул до февраля 1978 года, когда неожиданно уступил его недавнему дебютанту на
В октябре 1980 года Мохаммед вернулся на ринг, чтобы снова оспорить звание чемпиона мира, а также поправить своё пошатнувшееся финансовое положение, но был уже бледной тенью себя прежнего. После 10-раундового избиения от своего бывшего постоянного
Борьба с болезнью Паркинсона и общественная деятельность
В 1984 году у Али была диагностирована болезнь Паркинсона. Сам Мохаммед всегда говорил, что не связывает постигший его недуг с занятиями профессиональным боксом, утверждая, что им может заболеть любой человек. Но замедление речи и движений мышц лица у Али определены были врачами ещё накануне его боя с Холмсом, хотя тогда «эскулапы» разрешили ему выйти на ринг.
В своё время знаменитый спортивный доктор Ферди Пачеко, который долгие годы работал в команде Али, признавался, что за всю свою долгую жизнь не видел человека с лучшим здоровьем, чем у Мохаммеда. Например, если Али подхватывал простуду, она всегда проходила у него уже к следующему утру. И вот человеку с таким идеальным организмом пришлось более трёх десятилетий вести изнурительную борьбу с такой тяжёлой, мучительной болезнью.
В последние годы Величайший уже не мог говорить и ему было очень тяжело самостоятельно передвигаться, всё его тело постоянно тряслось и дрожало. Однако он не прекращал общественной работы, осуществляя поездки с гуманитарными миссиями в Ливан, Ирак, Афганистан и многие другие страны. В 1996 году он зажёг олимпийский огонь в Атланте, подняв факел трясущимися от болезни руками. Он встречался с руководителями государств, членами королевских семей, бизнесменами, религиозными лидерами, с обожавшими его простыми людьми.
Личная жизнь
Личная жизнь Мохаммеда Али была такой же насыщенной, как спортивная и общественная. Он четыре раза сочетался узами брака. Свою последнюю жену — Йоланду «Лонни» Уильямс — он повёл под венец в 1986 году. С тех пор она была преданным другом и помощником во всех его начинаниях и делах. В последние годы лишь Йоланда могла понимать, что хочет сказать и сделать Величайший.
Также Али приходится отцом девяти детям, двое из которых были внебрачными, — у него было семь дочерей и два сына. Одна из его дочерей, Лейла, стал известной
Уход из жизни Величайшего
А вечером 3 июня
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