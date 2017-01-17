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17 января 2017, 14:08 | Бокс | Sports.kz

Мирас Жакупов: Переход в профи дался очень легко

Чемпион WSB в составе казахстанского клуба «Астана Арланс» Мирас Жакупов с победы дебютировал на профессиональном ринге в китайском Шанхае.

Чемпион WSB в составе казахстанского клуба <span class=error>Астана</span> <span class=error>Арланс</span> <span class=error>Мирас</span> <span class=error>Жакупов</span> с победы дебютировал на профессиональном ринге в китайском Шанхае. Увеличить
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Казахстанец в четырехраундовом поединке одолел местного боксера Гуаньжи Жена. Боксерская встреча проходила в рамках полулегкого веса (до 126 фунтов — 57,2 кг).

Корреспондент Sports.kz задал несколько вопросов только что дебютировавшему в профи спортсмену.

 — Мирас, есть ли у Вас контракт с каким-либо промоушеном?
— К сожалению, пока что нет.

 — Расскажите о своих профессиональных планах. Собираетесь ли продвигаться в профессионалах через Китай?
— Да, пока решил идти по линии Китая. Дальше — посмотрим.

 — Намерены ли проводить свои бои в Казахстане?
— Если кто-то выйдет с предложением и устроит бой, то, конечно, я с удовольствием проведу поединок в нашей стране.

 — Легко ли Вам дался переход из любителей в профи?
— Переход дался очень легко, так как это моя давняя мечта.

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