Мирас Жакупов: Переход в профи дался очень легко

Казахстанец в четырехраундовом поединке одолел местного боксера Гуаньжи Жена. Боксерская встреча проходила в рамках полулегкого веса (до 126 фунтов — 57,2 кг).



Корреспондент Sports.kz задал несколько вопросов только что дебютировавшему в профи спортсмену.



— Мирас, есть ли у Вас контракт с каким-либо промоушеном?

— К сожалению, пока что нет.



— Расскажите о своих профессиональных планах. Собираетесь ли продвигаться в профессионалах через Китай?

— Да, пока решил идти по линии Китая. Дальше — посмотрим.



— Намерены ли проводить свои бои в Казахстане?

— Если кто-то выйдет с предложением и устроит бой, то, конечно, я с удовольствием проведу поединок в нашей стране.



— Легко ли Вам дался переход из любителей в профи?

— Переход дался очень легко, так как это моя давняя мечта.