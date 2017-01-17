Мирас Жакупов: Переход в профи дался очень легко
Чемпион WSB в составе казахстанского клуба «Астана Арланс» Мирас Жакупов с победы дебютировал на профессиональном ринге в китайском Шанхае.
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Казахстанец в четырехраундовом поединке одолел местного боксера Гуаньжи Жена. Боксерская встреча проходила в рамках полулегкого веса (до 126 фунтов — 57,2 кг).
Корреспондент Sports.kz задал несколько вопросов только что дебютировавшему в профи спортсмену.
— Мирас, есть ли у Вас контракт с
— К сожалению, пока что нет.
— Расскажите о своих профессиональных планах. Собираетесь ли продвигаться в профессионалах через Китай?
— Да, пока решил идти по линии Китая. Дальше — посмотрим.
— Намерены ли проводить свои бои в Казахстане?
— Если
— Легко ли Вам дался переход из любителей в профи?
— Переход дался очень легко, так как это моя давняя мечта.
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