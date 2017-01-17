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17 января 2017, 14:58 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Джейкобса: 18 марта броня Головкина треснет

Андре Розье, тренер «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Дэнни Джейкобса, считает, что чемпион WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин неверно оценивает силы американца.

<span class=error>Андре</span> <span class=error>Розье</span> тренер регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA <span class=error>Дэнни</span> Джейкобса считает что чемпион WBA/WBC/IBF Геннадий <span class=error>Головкин</span> неверно оценивает силы американца. Увеличить
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«Дэнни будет готов к этому бою. Только три человека спаслись от его умения нокаутировать. Дэнни — невероятно резкий панчер, и если Головкин думает, что будет бегать по рингу, наносить удары и не получать в ответ, он чертовски заблуждается. Всё может закончиться ещё раньше, чем начнётся.

Дэнни теперь куда лучший боец, чем шесть лет назад. Его джеб будет всемогущим, и он постоянно будет его использовать. Если вспомнить бой с Пирогом, то Дэнни выигрывал все раунды до тех пор, пока не пропустил удар, отправивший его на пол. Всегда удивлялся, что люди не помнят тот бой. Они помнят две вещи — нокдаун и то, как рефери не позволил Дэнни продолжить.

Головкин постоянно делает одно и то же — давит на вас. Бьёт по корпусу и пропускает удары. Если много бить — броня треснет, и 18 марта она треснет», — цитирует Розье Boxing News 24.

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