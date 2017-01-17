От улиц до кино и монументов: как в мире увековечили память Мохаммеда Али
17 января исполнилось бы 75 лет одному из величайших боксеров мира, «Спортсмену века» по версиям «Би-би-си» и Sports Illustrated Мохаммеду Али.
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Атлет, получивший при рождении имя Кассиус Клей, после ухода из бокса занимался благотворительностью, а также был Послом доброй воли ЮНИСЕФ.
ТАСС рассказывает, как в мире почтили память легендарного боксера.
Специальный выпуск журнала Time
6 июня вышел специальный выпуск журнала Time, на обложке которого была размещена фотография легендарного спортсмена. Изображение на обложке дополнила черная надпись: «Величайший. Мохаммед Али. 1942−2016». При жизни боксер четырежды появлялся на обложке известного издания.
Улица в
7 июня власти
Проспект Мохаммеда Али в Грозном
9 июня 2016 года проспект Кирова в столице Чеченской Республики был переименован в проспект Мохаммеда Али. По словам главы региона Рамзана Кадырова, в будущем на этой улице будет построен боксерский зал имени легендарного спортсмена.
Документальный фильм на HBO
В середине декабря стало известно, что четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Леброн Джеймс выступит в качестве исполнительного продюсера документального фильма об Али. Выход ленты на телеканале HBO запланирован на 2018 год.
Памятник в Ливерпуле
В конце декабря прошлого года в Ливерпуле был установлен памятник Али. Бронзовая статуя получила название «Величайший». В свое время боксер, известный красноречием и остроумием, заявил: «Ты не дурак, если ты из Ливерпуля».
Всемирный боксерский совет (WBC) объявил 2016 год годом траура по Мохаммеду Али. Президент совета Маурисио Сулейман также отметил, что по всему миру будет установлено несколько мемориалов в память о легенде бокса.
Через несколько дней после кончины Али бывший чемпион мира британец Дэвид Хэй выступил за посмертное присвоение прославленному боксеру рыцарского титула. «Несмотря на то, что нынешние правила не позволяют этого, Али заслуживает того, чтобы их пересмотрели», — отметил он.
В сентябре Али был посмертно награжден призом «Олимпийский дух», который был учрежден Национальным олимпийским комитетом США в 2016 году. Награду от его имени получила вдова легендарного боксера Лонни Али.
Андрей Михайлов.
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