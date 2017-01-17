Санчес: Джейкобсу не хватит сил, чтобы сдержать Головкина
Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, сказал, что Дэнни Джейкобсу не хватит силы, чтобы справиться с казахстанцем.
«Головкин пропустит удар. Дэнни попадёт в него чистым ударом. У Джейкобса есть нужная для этого мощь. Я не думаю, что у Дэнни слабый подбородок. Я концентрируюсь на том, чтобы избегать его ударов правой. Думаю, стиль даст преимущество Головкину. Психологическое давление будет слишком сильно, чтобы хоть
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