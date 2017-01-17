Санчес: Джейкобсу не хватит сил, чтобы сдержать Головкина

«Головкин пропустит удар. Дэнни попадёт в него чистым ударом. У Джейкобса есть нужная для этого мощь. Я не думаю, что у Дэнни слабый подбородок. Я концентрируюсь на том, чтобы избегать его ударов правой. Думаю, стиль даст преимущество Головкину. Психологическое давление будет слишком сильно, чтобы хоть кто-то с ним справился, потому, что если ошибётесь, когда он на вас давит, он ударит очень сильно. Это выматывает людей, и в итоге Головкин может делать, что хочет. Не думаю, что Дэнни хватит сил давить на Головкина так, как Головкин будет давить на него. У него есть навыки, умения, удар правой, но нет силы, чтобы сдержать Головкина», — цитирует Санчеса Boxing News 24.