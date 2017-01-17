Почему у боя Головкин — Альварес мало шансов состояться
Обозреватель сайта Boxingnews24.com назвал, что может стать большим препятствием к организации боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в сентябре текущего года, пишет Sports.kz.
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«На мой взгляд, у боя Головкина и Альвареса есть очень мало шансов состояться. Что в конечном счете помешает организации этого поединка — это огромная разница между продажами
Если Головкин и Леффлер откажутся от этой суммы, тогда Golden Boy, скорее всего, пойдут дальше и воспользуются сентябрьской датой для титульного боя с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом. Также Golden Boy уже наметили реванш Альвареса с Мигелем Котто на декабрь. Ожидается, что этот поединок принесет большое количество PPV. Навряд ли показатель достигнет 900 тысяч, как в их первой встрече в ноябре 2015-го, но он принесет по крайней мере 600 тысяч проданных трансляций. А если бой Головкин — Канело и состоится, то пройдет в 2018-м. И это произойдет лишь в том случае, если команда Головкина примет условия представителей Альвареса, — говорится в статье.
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