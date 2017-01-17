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https://sport.mail.ru/news/boxing/28453522/
17 января 2017, 12:26 | Бокс | Чемпионат.com

Д. Мейвезер: Пакьяо сейчас просто сторож, ему не победить Кроуфорда

Джефф Мейвезер, дядя и тренер 12-кратного чемпиона мира Флойда Мейвезера-младшего, считает, что Мэнни Пакьяо уже не по силам победить Теренса Кроуфорда или другого элитного боксёра.

«Теренс Кроуфорд очень большой парень. Люди, которые не стояли с ним рядом, не понимаю, насколько большой. Он сейчас на подъёме и становится лучше с каждым боем.

Пакьяо сейчас просто сторож. Парней не из высшего эшелона он, вероятно, побьёт, но тех, кто на ходу, вроде Эррола Спенса или Теренса Кроуфорда, ему не победить», — приводит слова Мейвезера On the Ropes.
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