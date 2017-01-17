Д. Мейвезер: Пакьяо сейчас просто сторож, ему не победить Кроуфорда

«Теренс Кроуфорд очень большой парень. Люди, которые не стояли с ним рядом, не понимаю, насколько большой. Он сейчас на подъёме и становится лучше с каждым боем.



Пакьяо сейчас просто сторож. Парней не из высшего эшелона он, вероятно, побьёт, но тех, кто на ходу, вроде Эррола Спенса или Теренса Кроуфорда, ему не победить», — приводит слова Мейвезера On the Ropes.