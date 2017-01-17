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https://sport.mail.ru/news/boxing/28453251/
17 января 2017, 12:09 | Бокс | Sports.kz

Санчес не питает иллюзий по поводу боя Головкин — Альварес

Тренер Абель Санчес признался, что настроен скептически относительно долгожданного боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Тренер <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> признался что настроен скептически относительно долгожданного боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Том [Леффлер] говорит, что переговоры идут хорошо. Но если мы не победим Джейкобса, то кому будут нужны эти переговоры? Я надеюсь, этот бой состоится. Это хороший поединок для бокса. Но я не жду напрасно и не задерживаю дыхание по этому поводу. Я поверю в этот бой, когда они выйдут на ринг и соприкоснутся перчатками. Уже было слишком много болтовни, слишком много шагов на попятную, когда говорилось одно, а делалось другое, что я не уверен в том, что он пройдет в сентябре. Если поединок состоится, то будет хорошо. Но я не особо надеюсь», — ответил тренер в разговоре с корреспондентом Fight Hub.

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