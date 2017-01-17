«Том [Леффлер] говорит, что переговоры идут хорошо. Но если мы не победим Джейкобса, то кому будут нужны эти переговоры? Я надеюсь, этот бой состоится. Это хороший поединок для бокса. Но я не жду напрасно и не задерживаю дыхание по этому поводу. Я поверю в этот бой, когда они выйдут на ринг и соприкоснутся перчатками. Уже было слишком много болтовни, слишком много шагов на попятную, когда говорилось одно, а делалось другое, что я не уверен в том, что он пройдет в сентябре. Если поединок состоится, то будет хорошо. Но я не особо надеюсь», — ответил тренер в разговоре с корреспондентом Fight Hub.