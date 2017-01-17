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17 января 2017, 11:59 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: У Джейкобса не хватит прочности, чтобы давить на Головкина

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес назвал сильные стороны американца Дэниэла Джейкобса, а также то, в чем «Чудо-человек» уступает его подопечному, пишет Sports.kz.

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«В Головкина будут попадать. Думаю, Дэнни способен нанести Головкину чистый удар. У него есть необходимая для этого сила. И я не думаю, что у Джейкобса плохой подбородок. Я концентрируюсь на том, чтобы постараться уйти от его правой руки. Думаю, стиль будет давать преимущество Головкину. Такое постоянное психологическое давление будет трудно вынести любому, потому что если ты совершишь под этим давлением ошибку, он ударит тебя очень тяжелым ударом. Я не думаю, что у Дэнни хватит прочности, чтобы давить на Геннадия также, как Геннадий будет давить на него. У него есть навыки, есть инструменты, сильная правая рука, но у него нет прочности для того, чтобы удержать Головкина от себя», — сказал Санчес в интервью Fight Hub.

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