Эрисланди Лара: Головкин и Канело? Пусть этим занимается моя команда

— Знаю, что после боя с Форманом ты упомянул Головкина и Канело. Были ли в последнее время какие-нибудь контакты с представителями этих боксеров, и есть ли надежда, что ты проведешь с ними поединки?

— Я хочу драться с лучшими. У меня есть лучшая в боксе команда и я оставлю ей управление делами, а сам буду заниматься боксом.