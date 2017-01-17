Эрисланди Лара: Головкин и Канело? Пусть этим занимается моя команда
Чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA и IBO Эрисланди Лара в интервью Boxingscene.com воздержался от прямого ответа на вопрос о возможной встрече на ринге с такими боксерами, как Геннадий Головкин и Сауль Альварес, сообщает Sports.kz.
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— Знаю, что после боя с Форманом ты упомянул Головкина и Канело. Были ли в последнее время
— Я хочу драться с лучшими. У меня есть лучшая в боксе команда и я оставлю ей управление делами, а сам буду заниматься боксом.
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