Российский специалист подсказал, что поможет Данияру Елеусинову стать чемпионом мира среди профессионалов
Российский тренер Эдуард Кравцов, работающий сейчас в профессиональном боксе, в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о переходе олимпийского чемпиона казахстанца Данияра Елеусинова в
профи-бокс.
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— Эдуард, хотел попросить Вас, как специалиста по нашему Данияру Елеусинову, прокомментировать его переход в профессиональный бокс. В частности, что ему нужно изменить в его видение боя на
— Знаю, что Данияр перешел в профи. Думаю, это для него шаг вперед и как
— В Казахстане, несмотря на победы Данияра, сдержанно относятся к его перспективам на
— С прежней манерой, думаю, ему будет невозможно стать звездой, поэтому нужно будет усложнять свой бокс в активных фазах, но не потерять свое лицо. К сожалению, многие
Напомним, 25-летний олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей Данияр Елеусинов решил связать свою карьеру с профессиональным боксом. По словам боксера, он хочет стать чемпионом мира среди профессионалов. Параллельно, произошли изменения в сборной Казахстана. Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов рассказал, кто заменит лидеров.
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