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17 января 2017, 10:57 | Бокс | Vesti.kz

Российский специалист подсказал, что поможет Данияру Елеусинову стать чемпионом мира среди профессионалов

Российский тренер Эдуард Кравцов, работающий сейчас в профессиональном боксе, в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о переходе олимпийского чемпиона казахстанца Данияра Елеусинова в профи-бокс.

Один из пунктов — ударная мощь. Увеличить
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— Эдуард, хотел попросить Вас, как специалиста по нашему Данияру Елеусинову, прокомментировать его переход в профессиональный бокс. В частности, что ему нужно изменить в его видение боя на профи-ринге? И какие у него перспективы среди профессионалов?

— Знаю, что Данияр перешел в профи. Думаю, это для него шаг вперед и как по-хорошему амбициозный спортсмен, он хочет расти и добиваться новых высот. Что касается его бокса, то он достаточно самобытный боксер, с определенной рефлекторной работой, что во многом и обуславливает его манеру ведения боя. Поэтому его задача не потерять свои навыки, но и к тому же стать конкурентным в средней дистанции, научиться работать в атакующей манере, в том числе, чтобы его тренеры нашли определенный симбиоз. К тому же, надо прибавить в ударной мощи, тогда думаю, будут все шансы стать чемпионом и в профи.

— В Казахстане, несмотря на победы Данияра, сдержанно относятся к его перспективам на профи-ринге. Елеусинов выбрал полусредний вес. Подскажите, возможно, можно взять за пример чей-то путь к Олимпу? Проще говоря, были ли похожие на Данияра боксеры, которые становились чемпионами мира?

— С прежней манерой, думаю, ему будет невозможно стать звездой, поэтому нужно будет усложнять свой бокс в активных фазах, но не потерять свое лицо. К сожалению, многие боксеры-любители переезжаю в США, сталкиваются с этой проблемой. А скептики всегда существуют, но они и являются дополнительными мотиваторами.

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей Данияр Елеусинов решил связать свою карьеру с профессиональным боксом. По словам боксера, он хочет стать чемпионом мира среди профессионалов. Параллельно, произошли изменения в сборной Казахстана. Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов рассказал, кто заменит лидеров.

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