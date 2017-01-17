Том Леффлер: Лара много раз вызывал Головкина, но не собирался с ним биться
Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер считает кубинца Эрисланди Лару очередным боксером, желающим драться с Геннадием Головкиным только на словах, а не на ринге, сообщает Sports.kz.
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Напомним, после своей победы нокаутом над Юрием Форманом Лара заявил о желании провести бои с Геннадием, а также Саулем «Канело» Альваресом.
«Команда Головкина видела много бойцов, использующих его имя и звездный статус в качестве средства продвижения собственной карьеры без
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