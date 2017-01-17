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https://sport.mail.ru/news/boxing/28451900/
17 января 2017, 10:40 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: Лара много раз вызывал Головкина, но не собирался с ним биться

Исполнительный директор К2 Promotions Том Леффлер считает кубинца Эрисланди Лару очередным боксером, желающим драться с Геннадием Головкиным только на словах, а не на ринге, сообщает Sports.kz.

Исполнительный директор К2 Promotions Том <span class=error>Леффлер</span> считает кубинца Эрисланди <span class=error>Лару</span> очередным боксером желающим драться с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> только на словах а не на ринге сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, после своей победы нокаутом над Юрием Форманом Лара заявил о желании провести бои с Геннадием, а также Саулем «Канело» Альваресом.

«Команда Головкина видела много бойцов, использующих его имя и звездный статус в качестве средства продвижения собственной карьеры без какого-либо намерения с ним боксировать. Лара много раз бросал вызов GGG, не намереваясь с ним биться, то же самое он делал и в отношении Канело. Теперь у них намечен бой с Чавесом, а у нас — поединок с Джейкобсом», — сказал Леффлер корреспонденту Boxingscene.com.

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