Том Леффлер: Лара много раз вызывал Головкина, но не собирался с ним биться

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Напомним, после своей победы нокаутом над Юрием Форманом Лара заявил о желании провести бои с Геннадием, а также Саулем «Канело» Альваресом.