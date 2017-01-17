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https://sport.mail.ru/news/boxing/28451540/
17 января 2017, 10:18 | Бокс | Vesti.kz

В андеркарт вечера бокса Головкин — Джейкобс добавлен еще один участник

В андеркарт вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке, добавлен еще один участник, сообщает корреспондент Vesti.kz.

в рамках этого шоу также выступят Роман Гонсалес и Александр Усик. Увеличить
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Речь идет об олимпийской чемпионке Лондона-2012 и пятикратной чемпионке мира в любителях 30-летней Кэти Тэйлор (2−0, 1 КО) из Ирландии. Имя ее соперницы пока неизвестно.

Добавим, что Тэйлор добавлена в андеркарт боя Энтони Джошуа — Владимир Кличко, который состоится 29 апреля. На это шоу оппонентка ирландки также пока не определена.

На профессиональном ринге Тэйлор, выступающая в легкой весовой категории, дебютировала в ноябре прошло года, нокаутировав соперницу в третьем раунде. Второй бой ирландка выиграла по очкам.

Напомним, главным событием вечера бокса 18 марта станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

В рамках этого шоу также выступят никарагуанец Роман Гонсалес и украинец Александр Усик.

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