Чавес-старший: В бою с Альваресом всё зависит от психологии Чавеса-младшего

«Моему сыну нужна такая мотивация, чтобы относиться ко всему серьёзно, этот бой может вознести его карьеру наверх или уронить. Всё зависит от его психики. Я не сомневаюсь в том, что если Хулио сделает всё хорошо — победит Альвареса.



Может быть тяжело вписаться в лимит веса, если не сделана надлежащая работа, но если сделана — проблем не будет. Хулио сильно мотивирован и сосредоточен.



Канело станет сильнее потому, что поднимется в весе и не будет бороться с собой, чтобы вписаться в лимит. Ему будет комфортно, но Хулио точно будет сильнее, если не испытает проблем с весом. Но бои выигрывают не только силой, а также умом и хорошим боксом.



Хулио давно хотел такого боя, и теперь ему его дали, и он может показать, на что способен. Это лучший шанс в его карьере. Всё зависит от его психологии», — цитирует Чавеса ESPN.