Эксперт Sky Sports не включил Головкина в ТОП-5 лучших P4P-боксеров

Помимо реальных соперников, Геннадию Головкину приходится сдерживать натиски и болтливых боксеров. Иногда чуть ли не в очередь выстраиваются желающие сразиться с казахстанским чемпионом. Тут и хитрый Билли Джо Сондерс, и много говорящий Крис Юбенк-младший. Vesti.kz вспомнили наиболее активных в этой сфере, променявшие большой бой на пиар.