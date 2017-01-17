Эксперт Sky Sports не включил Головкина в ТОП-5 лучших P4P-боксеров
Эксперт телеканала Sky Sports Эд Робинсон поделился своим рейтингом лучших
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров, сообщает Sports.kz.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) расположился в этом рейтинге лишь на 6-й позиции.
Полностью P4P-рейтинг Робинсона выглядит так:
1. Андре Уорд (31−0, 15 КО)
2. Роман Гонсалес (46−0, 38 КО)
3. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО)
4. Карл Фрэмптон (23−0, 14 КО)
5. Теренс Кроуфорд (31−0, 20 КО)
6. Геннадий Головкин (36−0, 33 КО)
7. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО)
8. Сергей Ковалёв (30−1−1, 26 КО)
9. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО)
10. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО).
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