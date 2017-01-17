Клоуны без ручек, или кто из боксеров предпочитает «драться» с Головкиным только на словах

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Количество разного рода твитов и постов в Сети сейчас растет прямо пропорционально падению количества реальных вызовов. С каждым разом так называемых «бегунков» становится больше. И больше всех на словесном фронте преуспели как ни странно британские боксеры. Вообще, к боксу в этой стране очень серьезно относятся. Есть свои устоявшиеся традиции, есть список великих боксеров, которым были не чужды мужество и чувство достоинства.

Сейчас же, имидж британского бокса несколько испорчен. Во многом благодаря нескольким бойцам, превратившим личный пиар в клоунаду. Интересно, следит ли сейчас Рикки Хаттон за всем этим? Например, за семейкой Юбенков. Именно отец на пару со своим сыном больше напоминают интернет-троллей, нежели боксерскую семью.

А было время, когда Юбенк-старший блистал на ринге. Было время, когда его любила вся Британия. Казалось, что и его сын, выбравший родом занятия бокс, должен был походить во всем на именитого предка. Однако, нет. Он впитал в себя другую черту.

Чего стоит одна история с подписанием контракта на поединок с Головкиным. Ручки не было, не хотели. «Отмазок» нашлось куда больше, чем реальных действий. Юбенки сорвали переговоры в самый последний момент, из-за чего немедленно пришлось искать нового соперника. А кто-нибудь помнит, что было до этого? Сколько слов прозвучало в адрес казахстанца. Тут вам и угрозы расправиться, и о нокауте говорилось, и о слабых сторонах.

Ок. Можно было бы и забыть о них. Но нет. Крис с «Крисенком» продолжили это дело. Кстати, они были первыми, кто бросил вызов со словами «да я порву» после подписания Головкиным нового контракта (с Дэниэлом Джейкобсом). Говорливая семья вновь вылезла из подполья. Цитируем.

«У меня ощущение, что Крис сокрушит Головкина. Он ничего не сможет ему противопоставить, ничего. У Головкина нет ни скорости, ни силы, ни боксерского ДНК, ни харизмы. А у моего сына все это есть».

Стоит отметить, что это излюбленная тема для подобных боксеров — выждать официальное объявление, а потом начать предлагать бой и говорить про свое превосходство.

Последний раз Крис Юбенк-младший выходил на ринг в июне прошлого года. С тех пор он ни с кем не бился, упустив возможность осенью столкнуться с GGG. Теперь же 4 февраля ему предстоит бой за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе с Ренолдом Кинлэном.

Билли Джо Сондерс. Еще один претендент на P4P среди твит-боксеров. Жаль, что именно этот боец является обладателем последнего важного пояса для GGG — чемпиона WBO.

По его словам, он давно уже готов выйти на ринг против нашего панчера. Однако слова Сондерса до сих пор остаются пустыми. Чего только не звучало из его уст. «Мало денег», «не готов», готов биться, «снова не готов», «я получил травму». И так далее. Так ладно бы просто говорил.

Нет же. Нередко он переходит на грязь, используя в своих постах достаточно оскорбительные выражения. После победы казахстанца над Бруком, Сондерс написал следующее:

«Геннадий Головкин, я готов, когда ты будешь готов, но никакого полусреднего веса. Слышишь, скучная крыса», — напечатал он в своем твиттере. При этом при написании британец использовал словосочетание boreRat, тем самым намекнув на Бората.

Иногда на «героя» находит здравый смысл. Так, после тяжелейшей победы над Артуром Акавовым (добровольная защита Сондерса) он признался, что не готов к бою с GGG. При этом британец извинился за свой плохой бокс перед фанатами. Однако на длительное время трезвой оценки не хватило. И в итоге Сондерс вернулся к прежнему режиму.

Бесспорно, Сауль Альварес из Мексики заслуживает некоторые регалии, которые ему приписывают. Но до истинного чемпиона ему пока далеко. По крайней мере, им он не будет являться, пока не наведет порядок в поведении. «Канело» — один из тех, кто неоднократно обращался с вызовом Головкина в ринг, и в итоге вызов так и остался лишь словами.

Все испортила одна прошлогодняя история, породившая немало мемов и смеха в Сети. Коротко ситуация была следующая. Альварес много раз говорил о своем превосходстве над казахстанским боксером, о готовности биться и отобрать все титулы. На тот момент он сам обладал поясом чемпиона WBC. Но отдал. Отдал без боя, добровольно. Отказался от чемпионства и от встречи с GGG. Общественность буквально не поняла такого поступка. Многие титулованные и знаменитые боксеры обвинили мексиканца в трусости. Любители бокса тут же начали троллить Сауля. Самым запоминающимся мемом стал give me my belt.

Отметим, тот год так и сложился для Сауля не лучшим образом. Два поединка с малогабаритными боксерами, потеря титула WBC. даже титул, завоеванный в бою со Смитом, не в счет. Ходят разговоры, что он и его команда все-таки собираются организовать бой с Головкиным в сентябре этого года. Но слишком велики риски, что это окажется очередной болтовней. Пока же на май у него намечена встреча с «земляком» Хулио Сесаром Чавесом-младшим. В этом поединке интересно то, что и Чавес говорил про желание драться с GGG. По этому поводу они с Альваресом даже устроили перепалку. Кстати, снова в Интернете.

Так что, скорее всего, после этого боя появится более определенная информация насчет нашего панчера.

Это далеко не весь список бойцов, любящих поговорить. Здесь мы упомянули лишь о тех, с кем реально велись переговоры на фоне многочисленных вызовах на бой в Сети и интервью. А так можно долго перечислять тех, кто якобы хотел встретиться лицом к лицу с казахстанцем.

За последнее время следует признать Джейкобса тем, кто ответил за слова. Дэниэл также несколько раз изъявлял желание биться. И когда дело коснулось поставить подпись в контракте, он это сделал. В среднем весе это сейчас редкость….