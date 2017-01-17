Фредди Роуч назвал Геннадия Головкина «королем» pound-for-pound

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«Он очень хороший боксер и очень хороший панчер, плюс у него есть все необходимые инструменты. Другие боксеры могут быть прекрасными бойцами, но у них нет той нокаутирующей силы, что есть у Головкина. У GGG больше атрибутов, чем у кого-либо другого.

Я считаю, что Головкину нужно подняться в более тяжелую категорию ради более сильных соперников. Лучшие оппоненты сейчас в более тяжелых весах, и если он хочет их, ему нужно подняться. Все боксеры, которые хотят быть великими, пробуют себя в разных весах, — заявил Роуч в интервью Fight Hub TV.

Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Также на его счету серия из 23-х досрочных побед.