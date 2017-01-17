«Почему я считаю GGG лучшим P4P? Он очень хороший боксер и очень хороший панчер, он имеет все необходимые инструменты. Другие боксеры могут быть прекрасными бойцами, но у них нет той нокаутирующей силы, что есть у GGG. Так что, у Головкина больше атрибутов, чем у кого-то другого. Ему надо подняться в более тяжелую категорию ради более сильных соперников. Все бойцы, которые хотят быть великими, пробуют себя в разных весах», — отметил Роуч в интервью Fight Hub.