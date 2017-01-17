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https://sport.mail.ru/news/boxing/28450504/
17 января 2017, 8:38 | Бокс | Sports.kz

Роуч объяснил, почему Головкин — лучший боксер P4P

Известный американский тренер Фредди Роуч рассказал, почему считает Геннадия Головкина лучшим боксером мира независимо от весовой категории, пишет Sports.kz.

Известный американский тренер <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуч</span> рассказал почему считает Геннадия <span class=error>Головкина</span> лучшим боксером мира независимо от весовой категории пишет Sports.kz. Увеличить
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«Почему я считаю GGG лучшим P4P? Он очень хороший боксер и очень хороший панчер, он имеет все необходимые инструменты. Другие боксеры могут быть прекрасными бойцами, но у них нет той нокаутирующей силы, что есть у GGG. Так что, у Головкина больше атрибутов, чем у кого-то другого. Ему надо подняться в более тяжелую категорию ради более сильных соперников. Все бойцы, которые хотят быть великими, пробуют себя в разных весах», — отметил Роуч в интервью Fight Hub.

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