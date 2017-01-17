Роуч объяснил, почему Головкин — лучший боксер P4P
Известный американский тренер Фредди Роуч рассказал, почему считает Геннадия Головкина лучшим боксером мира независимо от весовой категории, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Почему я считаю GGG лучшим P4P? Он очень хороший боксер и очень хороший панчер, он имеет все необходимые инструменты. Другие боксеры могут быть прекрасными бойцами, но у них нет той нокаутирующей силы, что есть у GGG. Так что, у Головкина больше атрибутов, чем у
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter