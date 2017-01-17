Названы главные отличия Брука от Джейкобса, позволившие британцу избежать нокаута от Головкина

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В частности, Розье указал на тот факт, что Головкину в своем последнем бою не удалось уронить британца Келла Брука, хотя тот является полусредневесом. Тренер Джейкобса добавил, что американец «вскроет» броню казахстанца в их поединке.

Однако Фокс назвал главные отличия Брука от Джейкобса, которые и позволили британцу избежать нокдауна или нокаута в бою против Головкина.

«Если Розье верит, что Головкин не такой большой панчер, то он должен позволить Джейкобсу стоять на расстоянии удара и драться с ним. Я не думаю, что это может хорошо закончиться для Дэнни. Но, если верить словам Розье о том, что Головкин не смог нокаутировать полусредневеса Брука, то это означает, что он не сможет нокаутировать средневеса вроде Джейкобса.

Я думаю, что у Брука подбородок лучше, чем у Джейкобса, и неважно, что Дэнни немного тяжелее и выше. Вдобавок, Брук лучше держит удар, чем Джейкобс, и у него лучше оборонительные навыки.

Брук не упал в бою против Головкина лишь потому, что он все время двигался. Но к пятому раунду он был уже готов. Он бы упал, если бы его тренер не выбросил полотенце. Он уже не бил сам и был загнан в ловушку, пытаясь просто уворачиваться от ударов. Уклонения головой уже не работали. Головкин же бил по его голове снова и снова, — написал автор.

Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. Также на его счету серия из 23-х досрочных побед.