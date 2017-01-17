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17 января 2017, 8:19 | Бокс | Vesti.kz

Василий Левит рассказал о начале пути к олимпийскому пьедесталу и планах на любительском ринге

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 казахстанский боксер Василий Левит в интервью Forbes.kz рассказал о первых шагах в спорте, впечатлениях от прошедших Игр, своем отношении к неофициальному званию «народный чемпион» и ближайших планах.

Боксер также поведал о Рио-2016 футболе и литературных предпочтениях. Увеличить
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— Василий, как начинался ваш путь к олимпийскому пьедесталу? Пробовали ли вы себя в других дисциплинах и почему в итоге выбрали именно бокс?
— Моим первым серьезным увлечением был кикбоксинг. Им я начал заниматься в семь лет. В средних классах больше внимания стал уделять обычному боксу, а чуть позже мы с тренером решили окончательно переключиться на этот вид. Бокс у нас очень развит, имеет хорошую поддержку со стороны государства. К тому же, не поверите, но мы учитывали, что здесь есть перспективы стать участником главных соревнований в мире — Олимпийских игр.

— В 2011 вы окончили Челябинский госуниверситет. Какую получили специальность?
— Это один из ведущих на Южном Урале вузов, с хорошей репутацией. В ЧелГУ сильные преподаватели, поэтому туда и поступал. Окончил юрфак, имею специальность юриста по гражданскому праву.

— Разумеется, важнейшим событием в вашей карьере стала Олимпиада в Рио-де-Жанейро. О скандальном судейском вердикте по итогам финального боя между вами и Евгением Тищенко говорилось очень много — и в мировых, и в казахстанских СМИ, пусть решение арбитров останется на их совести. Многих вы поразили своей выдержкой, когда на церемонии награждения приложили палец к губам и попросили освистывавшую результат публику успокоиться. А какое воспоминание об Играх стало самым ярким для вас?
— В плане общей организации боксерского турнира принципиальных отличий от других крупных состязаний не было. Но чувствовалась атмосфера большого спортивного праздника — много различных соревнований, атлетов из разных стран. По ходу Игр появились новые знакомства, завязались дружеские связи. Так что воспоминания только положительные, негативных ощущений нет.

— Как на Олимпиаде обстояли дела с бытовыми вопросами — питанием, проживанием? Не сталкивались с каким-то проявлением криминала, ведь Рио в этом плане считается одним из самых опасных городов мира?
— Что касается быта, то условия были вполне сносными. Возможно, антураж выглядел немного аскетично, но все необходимое имелось — было, где потренироваться, отдохнуть и поесть. Ребята говорили, что на предыдущих Играх условия были лучше, но мне сравнивать не с чем. Относительно криминала ни с чем таким, к счастью, не сталкивались.

— Следили за состязаниями в других дисциплинах?
— На Играх казахстанцы все друг за друга болели. Наибольший интерес лично у меня вызвали те старты, где выступали наши борцы, тяжелоатлеты. А вообще, в свободное время люблю смотреть футбол. Давно болею за «Ливерпуль».

— Часто ли удается, находясь на соревнованиях за рубежом, совершать экскурсии, знакомиться с достопримечательностями?
— Довольно редко. Но если вдруг перед отлетом домой появляется несколько свободных часов, то с удовольствием гуляю по городу. В Рио, например, удалось совершить пару вылазок. Побывал на горе Корковаду, где расположена знаменитая статуя Христа-Искупителя, в некоторых других местах. Честно говоря, с детства мечтал съездить туда. Наверное, наложили свой отпечаток бразильские сериалы (улыбается).

— А какое место на Земле является для вас самым любимым?
— Их два. Мой родной дом в поселке Федоровка Костанайской области и Астана, где живу и тренируюсь. Это те места, где всегда чувствую себя комфортно.

— Кто ваши самые близкие друзья в команде и вообще в мире бокса?
— В сборной мы все между собой дружны, часто общаемся. Такого нет, что кто-то ближе, кто-то дальше. Также поддерживаю отношения с некоторыми ребятами, кто раньше занимался боксом, но завершил карьеру. В командах других стран особо близких людей нет. Видимся в основном на соревнованиях.

— После Рио в Казахстане вас нередко называют «наш народный чемпион». Как вы к этому относитесь?
— Конечно, очень приятно, что болельщики так обо мне говорят. В то же время прекрасно понимаю, что это накладывает на меня дополнительную ответственность. Подтверждать такие отзывы необходимо на любых соревнованиях, где буду выступать.

— Каковы ваши дальнейшие планы в спорте?
— Пока остаюсь на любительском ринге. В январе во Всемирной академии бокса под Алматы у нас состоится большой совместный сбор, и тогда уже станет известно, кто к каким соревнованиям, проходящим под эгидой AIBA, будем готовиться.

— Расскажите о ваших литературных, кино-, музыкальных предпочтениях. Как предпочитаете проводить свой досуг?
— Фильмы смотрю разные — исторические, комедийные, фантастику. Вообще люблю кино. Со временем, правда, стал более придирчиво выбирать, что посмотреть. Предварительно читаю рецензии, спрашиваю у знакомых. Последний фильм, который видел, — «Фантастические твари». Не пожалел, что сходил.

Если брать книги, то больше интересна, наверное, русская классика — Толстой, Лермонтов. Мама у меня литератор, и с детства прививала мне любовь к чтению. Еще очень нравится Джек Лондон. После знакомства с его книгами появляется огромное желание жить, бороться, находить выход из любой трудной ситуации. Думаю, что его повести и рассказы — это по-настоящему волевые, мужские произведения.

Ну, а музыку предпочитаю разную, по настроению. Больше нравятся веселые и жизнеутверждающие мелодии.

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