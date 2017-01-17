Промоутер Головкина поделился ожиданиями от продаж PPV и билетов на бой с Джейкобсом

«Всякий раз, когда вы имеете поединок с кем-то вроде Джейкобса, который хорошо известен нью-йоркской публике, и вы объединяете это с Головкиным, то получаете великолепный отклик фанатов. Билеты пользуются большим спросом. Бой будет транслироваться более чем в 100 странах и здесь в США на НВО PPV. Это тяжелый вызов для обоих боксеров, которые являются наиболее востребованными на данный момент», — цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Предыдущий бой Головкина на PPV собрал 150 тысяч. Некоторые считают, что цифры поединка с Джейкобсом должны быть выше, если Головкин рассчитывает получить хороший «кусок пирога» в возможном бою с Саулем «Канело» Альваресом. Однако Леффлер заявил, что они полностью сфокусированы на Джейкобсе и не занимаются боем с «Канело» до 18 марта.

«Все сосредоточены на 18 марта. Если Головкин не выиграет, то все планы на будущее уже не будут иметь значения, все его титулы и погоня за чемпионами — все это вылетит в окно. В то же время и Дэнни хочет показать, что он является лучшим. Не думаю, что здесь будут проигравшие, оба боксера повысят свой статус в этом поединке.

У нас есть более 5 000 билетов по цене в 100 долларов, и за эту сумму вы увидите таких боксеров, как Головкин, Джейкобс и Роман Гонсалес. Плюс будут и другие поединки андеркарта, представляющие ценность для фанатов. Естественно, при таком риске оба бойца хотят быть хорошо вознаграждены. Мы обеспечим справедливое возмещение как для участников шоу, так и для телезрителей, — добавил Леффлер.