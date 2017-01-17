Тренер Джейкобса: Головкин не смог уронить Брука, хотя он полусредневес. Не получится это и с нами
Тренер «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) Андре Розье заявил, что его подопечный не будет отправлен на канвас в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Дэнни будет готов к этому бою. Только три человека сумели избежать его нокаутирующей силы. Дэнни резкий панчер, и если Головкин думает, что сможет выйти на ринг и выбрасывать удары, при этом не пропуская, то он будет неприятно удивлен. Все может закончиться еще до начала. Дэнни стал лучше, чем шесть лет назад. Если вернуться к бою с Пирогом, то Дэнни выигрывал все раунды, пока не был пойман тем ударом (в пятом раунде), который нокаутировал его.
Головкин постоянно делает одно и то же. Он давит, любит бить по корпусу, и он пропускает удары. Когда ты много пропускаешь, то твоя броня дает трещину, и 18 марта, она будет разрушена.
Дэнни учится на своих ошибках, и он не повторит их в этом бою. Головкин проделал замечательную работу с бою с Келлом Бруком. Однако он не смог уронить его или отправить на канвас, хотя Брук полусредневес. Не сможет он сделать этого и с Джейкобсом. За свою карьеру Дэнни падал всего два раза за 30 с лишним боев. Я знаю величайших боксеров в мире, с которыми такое случалось гораздо чаще. Мы не собираемся падать. Даже если такое случится, мы поднимем задницу и вернемся в бой, — заявил Розье в интервью Thaboxingvoice.com.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
Ранее стало известно, что Джейкобс лишился своего
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