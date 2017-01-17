Альварес рассматривал Сондерса запасным вариантом на случай срыва боя с Чавесом
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), рассказал, что у них был запасной план, если бы им не удалось договориться о поединке с Хулио Сезаром
Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO).
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Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в
По словам Гомеса, планом B был бой с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 KO), обязательным претендентом которого является Альварес.
«Мы вели с Сондерсом переговоры. Альварес является обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе. Давид Лемье также был заинтересован в поединке с “Канело”. Но сам Альварес и Оскар Де Ла Хойя хотели бой против Чавеса. Это противостояние выходит за рамки весовых категорий и чемпионских поясов. Наверное, это самый большой бой в истории Мексики», — заявил Гомес в интервью ESPN.
Ранее промоутер объяснил выбор
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