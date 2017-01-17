Альварес рассматривал Сондерса запасным вариантом на случай срыва боя с Чавесом

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Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).

По словам Гомеса, планом B был бой с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 KO), обязательным претендентом которого является Альварес.

«Мы вели с Сондерсом переговоры. Альварес является обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе. Давид Лемье также был заинтересован в поединке с “Канело”. Но сам Альварес и Оскар Де Ла Хойя хотели бой против Чавеса. Это противостояние выходит за рамки весовых категорий и чемпионских поясов. Наверное, это самый большой бой в истории Мексики», — заявил Гомес в интервью ESPN.