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https://sport.mail.ru/news/boxing/28449510/
17 января 2017, 7:59 | Бокс | Vesti.kz

Альварес рассматривал Сондерса запасным вариантом на случай срыва боя с Чавесом

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, ведущей дела чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), рассказал, что у них был запасной план, если бы им не удалось договориться о поединке с Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO).

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Ранее стало известно, что мексиканские боксеры договорились о поединке на 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).

По словам Гомеса, планом B был бой с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 KO), обязательным претендентом которого является Альварес.

«Мы вели с Сондерсом переговоры. Альварес является обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе. Давид Лемье также был заинтересован в поединке с “Канело”. Но сам Альварес и Оскар Де Ла Хойя хотели бой против Чавеса. Это противостояние выходит за рамки весовых категорий и чемпионских поясов. Наверное, это самый большой бой в истории Мексики», — заявил Гомес в интервью ESPN.

Ранее промоутер объяснил выбор Чавеса-младшего в качестве следующего соперника. По его словам, этот поединок поможет «Канело» лучше подготовиться к битве с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которая намечена на сентябрь.
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